Ļaut nomirt vienai, lai izdzīvotu otra. Mamma stāsta par grūtāko izvēli savā dzīvē + FOTO

Pavisam drīz pēc tam, kad pāris uzzināja priecīgo ziņu - viņiem būs dvīņi, topošajiem vecākiem nācās saskarties ar neiedomājamo - retas slimības dēļ jāļauj nomirt vienam no gaidāmajiem bērniem, jo tad ir iespēja, ka otrs nāks pasaulē vesels.





Kima Grahama intervijā stāsta, ka grūtniecības laikā piedzīvojusi smagas dienas. Ir bijušas tādas, ko viņa pavadījusi raudot, lai gan sākumā jutusies kā laimīgākā sieviete pasaulē, jo abi ar mīļoto no sirds vēlējušies bērnus. Uzzinot, ka gaidāmi dvīņi, topošie vecāki jutušies ļoti priecīgi.Tā kā bērni bijuši vienolas dvīņi, ārsti nozīmējuši regulāras papildus pārbaudes, lai pārliecinātos par gaidāmo mazuļu labklājību. 12. grūtniecības nedēļā atklājies, ka vienam no bērniem ir vērojamas izmaiņas, kas liecinot par ģenētiskām anomālijām. Lai pārliecinātos, veica arī amniocentēzi, kas novēroto apstiprināja.Pārbaudēs atklājās, ka viena no gaidāmajām meitiņām, kurai jau bija dots vārds Sofija (Sophia) patiešām neattīstās atbilstoši normai. Bērna stāvokli ārsti vērtēja kā īpaši smagu, jo viņas muskuļi un cīpslas veidojās pilnīgi nepareizi, izredzes pēc piedzimšanas izdzīvot esot pavisam niecīgas. Tā kā māsām bija kopīga asinsrite, apdraudēta bija arī otra meitenīte, kurai dots vārds Villova (Willow).Rezultātā ārsti rekomendēja veikt īpaši sarežģītu procedūru, lai Sofiju "atslēgtu" no kopējās asinsrites. Jaunā sieviete atceras, ka tas bijis ļoti grūts lēmums, taču viņa lēmusi neriskēt ar otra bērna dzīvību, lai mēģinātu glābt Sofiju. Šāda veida operācija no tiesas ir sarežģīta, jo jāveic vairāki iegriezumu topošās mammas vēderā. Kima atceras: "Es vienkārši aizgriezu galvu, lai neredzētu, kā pārgriež manas meitiņas nabassaiti."Arī tālāko laiku māmiņa atceras ar lieliem uztraukumiem. Villovas labsajūtu ārsti pārbaudīja katru nedēļu, taču 38. grūtniecības nedēļā Kima lūdza izraisīt dzemdības - viņa ļoti vēlējās, lai grūtniecība un līdz ar to arī bailes par otras meitiņas dzīvību beigtos. Villova piedzima pirmā - veselīga un labi attīstījusies. Māsiņas Sofijas ķermenītis nelielas sviesta paciņas svarā piedzima 12 minūtes vēlāk.Kima atceras: "Man teica, lai neskatos uz Sofiju pēc piedzimšanas. Es no viņas atvadījos, skatoties uz pirmo sonogrāfijas attēlu, kad viņa bija vesela. Lūdzu lai man izsniedz Sofijas dzimšanas un miršanas apliecību. Sarīkojām meitiņai piemiņas brīdi un kremēšanu. Sofija vienmēr būs kopā ar mums." Kima ir iekārtojusi Sofijas piemiņas kastīti, ko atdos Villovai, kad viņa paaugsies. "Villova ir mazs brīnums. Un meitai ir jāzina, ka viņai bijusi arī māsa."Avots: www.thesun.co.uk