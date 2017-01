Aģentūra LETA jau ziņoja, ka latvieša Kristapa Porziņģa pārstāvētā "Knicks" vienība pirmdien savā laukumā ar 96:110 neizteiksmīgā spēlē piekāpās Ņūorleānas "Pelicans" vienībai. Mīklainu apstākļu dēļ Rouzs neieradās uz šo spēli."Knicks" komanda pirms spēles nesekmīgi centusies sazināties ar Rouzu, taču ar laiku viņš atbildējis, ka ģimenes apstākļu dēļ devies uz savu dzimto Čikāgu."Tie bija ģimenes apstākļi. Tas bija pilnīgi nesaistīti ar komandu vai basketbolu. Tajā brīdī man vajadzēja būt kopā ar ģimeni. Biju devies uz Čikāgu, un tajā brīdī nevēlējos atbildēt uz zvaniem. Man vajadzēja atslodzi no pārējiem un būt kopā ar savu mammu," otrdien stāstīja Rouzs.Otrdien Rouzs jau piedalījās "Knicks" treniņā. Komanda pavēstījusi vien to, ka basketbolists saņēmis sodu, atgriezies sastāvā un, visticamāk, piedalīsies jau nākamajā duelī. Sīkāka informācija par to, vai komanda viņam piemēros kādu diskvalifikāciju, netiek sniegta."Neieslīgšu detaļās, jo tas ir ļoti personiski. Tagad vēlos koncentrēties tikai uz savu spēli un sezonu, tāpat kā to es darīju līdz šim. Runāju ar viņiem (komandas pārstāvjiem), un viss šķita kārtībā. Viņi saprata. Varu iedomāties kādas bija sajūtas, kad biju pametis komandu, bet viss bija kārtībā. Ceru, ka nesaņemšu diskvalifikāciju," skaidroja Rouzs.Kā ziņots, pēc mača ar "Pelicans" ne "Knicks" galvenais treneris Džefs Hornačeks, ne basketbolists Žoakims Noā, ar ko Rouzs ir spēlējis kopā vairākus gadus, nevēlējās plaši komentēt situāciju. Ziņu no Rouza bija saņēmis vien Noā, kurš norādīja, ka ar basketbolistu viss esot kārtībā.Rouzu komandas sākuma pieciniekā mačā pret "Pelicans" aizstāja Brendons Dženingss, kurš spēli noslēdza ar 20 punktiem. Tikmēr 28 gadus vecais Rouzs šosezon 33 spēlēs vidēji iemetis 17,3 punktus un veicis 4,5 rezultatīvas piespēles.Nākamajā spēlē "Knicks" trešdien viesosies pie Filadelfijas "76ers", bet dienu vēlāk savā laukumā uzņems Čikāgas "Bulls"."Knicks" komanda, kas zaudējusi astoņās no pēdējām deviņām spēlēm, ar 17 uzvarām 38 spēlēs vairs ir tikai 11.pozīcijā Austrumu konferences kopvērtējumā.