Šo informāciju apstiprināja arī latviešu boksera pārstāvis Raimonds Zeps, sakot, ka patlaban par cīņas norisi tiekot saskaņots līgums.Sākotnēji kā cīņas datums tika minēts arī 18.marts, bet tagad puses vienojoties par dueļa aizvadīšanu 1.aprīlī."Pirmdien dabūju līgumus, un ir par 90% skaidrs, ka cīņa notiks 1.aprīlī Vācijā," teica Siesta.Briedis ir obligātais pretendents uz WBC čempiona jostu pirmā smagā svara kategorijā, bet pašreizējais titula īpašnieks Tonijs Beljū no Lielbritānijas izvēlējies 4.martā tikties ar tautieti Deividu Heju.WBC decembrī lēma par to, ka Beljū ir saglabājis WBC pasaules čempiona jostu, kas viņam ļaus pēc cīņas smagsvaru kategorijā ar Heju atgriezties pirmajā smagajā svarā un aizvadīt cīņu ar Brieža un Huka dueļa uzvarētāju.Beljū cīņu pret Heju aizvadīs smagākajā svara kategorijā, līdz ar to par Brieža pretinieku tika nozīmēts Huks.Hukam pašlaik pieder arī Starptautiskās Boksa organizācijas (IBO) čempiona josta, līdz ar to latvietim būs iespēja spēkoties par divām jostām.Patlaban 32 gadus vecais Huks profesionālajā boksā aizvadījis 44 cīņas, kurās ticis pie 40 uzvarām, 27 no tām noslēdzot ar nokautu, bet vienā duelī tika fiksēts neizšķirts.Iepriekšējo cīņu Huks aizvadīja 19.novembrī, kad pret ukraini Dmitro Kučeru veiksmīgi nosargāja savu IBO čempiona jostu.Huks jeb Muamers Hukičs dzimis Serbijā, bet astoņu gadu vecumā viņa ģimene pārcēlās uz Vāciju, tiekot pie šīs valsts pilsonības.Tikmēr pašlaik 31 gadu vecais Briedis karjeras laikā ir uzvarējis 21 profesionālajā cīņā, 18 gadījumos pretinieku nokautējot.Oktobrī Briedis Liverpūlē reitinga cīņā pārliecinoši pieveica mājinieku Saimonu Valiliju.