7 padomi, kā šogad sākt skaistu dzīvi bez toksiskām attiecībām

1. Iemācies atpazīt toksiskas attiecības!

2. Izvērtē, cik šīs attiecības tev ir svarīgas

3. Nosaki laika limitu

4. Uzveic stresu

5. Analizē savu rīcību

6. Centies attiecības padarīt veselīgas

Tādas tevi saista ar ikkatru cilvēku, pēc kura satikšanas jūties iztukšota vai nikna. Pie vainas visbiežāk ir emocionāls terors un vēlme dominēt pār otru. Rezultātā abas puses piedzīvo veselu negatīvo emociju gammu – jūtas pakļautas, aizskartas un nenovērtētas. Tamlīdzīgas attiecības var uzglūnēt jebkur – darba vietā, ģimenē, pat attiecībās ar mīļoto vīrieti. Īpaši smaga šāda toksiska uzvedība ir ģimenes lokā, jo mēs pārņemam savu tuvinieku uzvedības modeļus, dažreiz to pat neapjaušot. Taču labošanās prasīs smagu darbu un lielas pūles.Nereti no toksiskām attiecībām nav nemaz tik viegli atteikties. Dažreiz virsroku ņem lojalitāte pret ģimeni vai draugiem, vai arī gluži vienkārša nepieciešamība pēc darba. Taču centies rast izeju, ja tas no tevis prasa pārāk daudz spēka un upurēšanās. Paturi prātā, ka toksisku attiecību saglabāšanai var būt arī citi, daudz neveselīgāki iemesli, piemēram, pieturēšanās pie ieraduma vai ārējs spiediens. Sliktākajā gadījumā tas var radīt bezspēcības sajūtu un pat iedomas, ka neesi pelnījusi laimīgu dzīvi.Ja nevari izvairīties no sev netīkamā cilvēka, tad vismaz nosaki laika posmu, cik ilgi viņa sabiedrībā uzturēsies. Ja tev ir kašķīga radiniece, kurai citu tuvinieku nav, neatsakies no apciemojumiem. Taču saproti, cik daudz laika vari ar viņu pavadīt, kamēr tas neiegūst nepatīkamu gultni. Ja tomēr jūties spējīga atteikties no postošajām attiecībām, tad nosaki termiņu, piemēram, divus mēnešus. Atbrīvošanās no nepatīkamās pēcgaršas gan var prasīt vēl daudzreiz ilgāk, ar to jārēķinās.Vai atceries valdonīgo priekšnieci, ko Merila Strīpa tēloja komēdijā „Sātans Pradas brunčos”? Smejies vai raudi, bet dažiem cilvēkiem nākas mēnešiem un gadiem strādāt tikpat toksiskā darba vidē. Ja esi viena no viņiem, atrodi, kā izlādēties fiziski un emocionāli. Aizej uz sporta zāli, boksa nodarbībām, peldēšanu, dejā, jogu vai izraugies jebkuru citu aktīvu hobiju.Tā ir taisnība – tu vari pat nepamanīt, ka pati ar savu uzvedību padziļini plaisu attiecībās. Svarīgi saprast, ka arī tu pati neapzināti vari būt slikto attiecību cēlonis un uzturētājs. Visbiežāk tas notiek zemas pašapziņas dēļ, kad tu teju vai labprātīgi kļūsti par otra cilvēka kājslauķi. Iespējams, rūpīgās pārdomās sapratīsi, ka patiesībā esi līdz ausīm iekšā cita cilvēka emocijās, vajadzībās un kompleksos.Dažreiz tev jārunā pašpārliecināti un jāaizmirst par spēlīšu spēlēšanu, lai attiecības ieietu veselīgā gultnē. Vajadzīga drosme, lai atteiktos no postošā komunikācijas veida, kas jau kļuvis par paradumu. Daudzos gadījumos šāda stratēģija vainagosies panākumiem. Taču, ja tavs nav iespējams, atsakies no šīm attiecībām. Lai 2017. ir tavas brīvības gads!