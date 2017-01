Tiks paziņoti Mūzikas ierakstu gada balvas Zelta Mikrofons nominanti

Latvijas skaņu ierakstu producentu, izdevēju un izplatītāju apvienība LaMPA apstiprinātā žūrija 43 cilvēku sastāvā rūpīgi iepazinusies un izvērtējusi 2016. gadā izdotos un vērtēšanai iesniegtos ierakstus pēc kritērijiem – izpildījums/kvalitāte, oriģinalitāte/radošums/aktualitāte, skaņu režija/aranžija, kā arī papildu punktu bija iespējams saņemts par albuma dizainu/stilu. Auditorfirma “Grant Thornton Baltic” ir saņēmusi žūrijas atzīmes 16 kategorijās un apkopojusi rezultātus, lai tos iesniegtu Zelta Mikrofons rīkotājiem svinīgai nominantu paziņošanai.Šogad iesniegti 114 albumi, 46 dziesmas, 66 videoklipi, 32 debitanti un 8 koncertieraksti video formātā, kopskaitā 266 pieteikumi, kas ir līdzvērtīgi pagājušā gada apjomam un norāda uz to, ka ierakstu izdošanas jomā no gada uz gadu saglabājas veselīga konkurence un liela aktivitāte. Visvairāk pieteikumu iesniedzis dziedātājs Justs, kurš uz Zelta Mikrofonu pretendē ar trīs videoklipiem, divām dziesmām, kā arī labāko debiju, aiz sevis atstājot grupu “Dzelzs Vilks” ar vienu albumu, dziesmu un diviem videoklipiem, kā arī grupu “Audience Killers”, kas iesnieguši vienu albumu un trīs videoklipus. Iepriekšējā gadā nominantu līderi bija Prāta Vētra un dziedātāja Aminata, kuri bija nominēti 6 katgeorijās katrs.Starp iesniegtajiem albumiem lielākā konkurence šogad ir alternatīvās vai indie pop mūzikas nominācijā un roka vai metāla mūzikas nominācijā, kur iesniegti attiecīgi 18 un 15 albumi. Aptverot daudzveidīgos instrumentālos albumus, koncertuzvedumu ierakstus un crossover mūziku, šogad izveidota jauna nominācija “instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums”, kurā pretendē 12 albumi.Ceremonijā 16. janvārī tiks atklātas 10 labākās dziesmas, par kurām no 23. janvāra būs iespēja nobalsot ikvienam tirdzniecības parka “Alfa” apmeklētājam. “Alfa gada dziesma” ir vienīgā nominācija, kuras ieguvēju nosaka nevis žūrija, bet paši klausītāji. Šogad pirmo reizi pasākumā tiks pasniegtas arī specbalvas – par Labāko albuma dizainu un par Labāko studijas darbu 2016. gadā.Nomināciju pieciniekus atklās Zelta Mikrofons sadarbības partneri – “Radio Skonto” rīta programmas vadītājs Valdis Melderis, Zelta Mikrofons žūrijas priekšsēdētājs Aivars Hermanis, AS “4finance” mārketinga daļas vadītājs Harijs Poikāns, tirdzniecības parka “Alfa” vadītāja Liene Apine, pārstāvji no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, LaIPA, Radio SWH, Radio TEV, Kurzemes Radio, portāla Skaties.lv un citi.