Alga atbilstot valsts pārvaldes normām

Cik sanāk uz rokas?

Vēlamās prasības Inspekcijas daļas operatīvajam dežuranta amatam Radiācijas drošības centrā ir šādas: augstākā izglītība fizikā, ķīmijā, bioloģijā vai medicīnā. Priekšrocības pretendentiem, kuri studiju laikā apguvuši kodolfiziku un radiācijas fiziku, radiācijas ķīmiju, radiobioloģiju vai medicīnas fiziku ar sekojošu pēcdiploma apmācību radiācijas drošībā.Papildus tam Valsts vides departamenta paspārnē esošā Radiācijas drošības centrs potenciālo dežurantu zināšanu sarakstā vēlētos redzēt Latvijas normatīvo aktu, t.sk., starptautisko saistību, Eiropas Savienības (ES) normatīvo aktu un starptautisko organizāciju rekomendāciju zināšanas, labas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstveidā) un krievu valodas zināšanas (mutvārdos).Jāmāk arī darboties digitālajā vidē un ātri reaģēt dažādās situācijās – no pretendentiem tiek prasītas iemaņas darbā ar „Microsoft” lietojumprogrammām, datu uzkrāšanas sistēmām, kā arī labas komunikācijas prasmes un spēja pieņemt lēmumus situācijās, kas prasa ātru reaģēšanu. Atalgojums – no 400 eiro (1.kategorija) pirms nodokļu nomaksas.Sazinoties ar Radiācijas drošības centru un Valsts vides dienestu (VVD), neko daudz konkrētāku par pretendentu meklēšanu uz šīm divām vakancēm gan uzzināt neizdevās. VVD Sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta Bukleviča apgalvoja, ka sīkāku informāciju par pretendentu skaitu un atlasi varēs sniegt pēc pieteikšanās termiņa (12.01.2017.) beigām. Saistībā ar atalgojuma un vēlamo prasību attiecību, VVD pārstāve skaidroja, ka norādītā alga atbilstot darba valsts pārvaldē normām.Ņemot vērā, ka Valsts nodarbinātības aģentūras tīmekļa vietnē ievietotajos darba sludinājumos norāda bruto algu (pirms nodokļu nomaksas), viegli var izrēķināt, cik tad reāli šāds dežurants saņems uz rokas.Izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājas lapā ierīkoto algu kalkulatoru un pieņemot, ka pretendentam apgādībā ir viena persona, sanāk 333,16 eiro uz rokas (neto). Norādot divus apgādājamos – 358,00 eiro (neto).Konkrētās iestādes dežuranta pienākumu sarakstā minēti tādi uzdevumi kā: nodrošināt kodolnegadījumu izziņošanas 24 stundu operatīvo gatavību un veikt sakaru punkta funkcijas saskaņā ar Konvenciju par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu; uzraudzīt radiācijas monitoringa staciju darbu, apkopot un analizēt datus no radiācijas monitoringa stacijām; savas kompetences robežās nodrošināt informācijas apmaiņu ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru un citām starptautiskajām organizācijām radiācijas drošības jomā, kā arī saņemtās informācijas apstrādi un analīzi; nodrošināt ziņojumu par paaugstināta jonizējošā starojuma līmeņa konstatēšanu robežšķērsošanas vietās izvērtēšanu un atzinuma sniegšanu par preču un transportlīdzekļu pārvietošanu pāri valsts robežai; nodrošināt ēkas apsardzes režīmu; darbdienās ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās, darbdienās ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās reģistrēt un apstrādāt iedzīvotāju zvanus par vides piesārņojumu.