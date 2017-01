Kāpēc Latvijas Antidopinga birojs nepieprasa Krievijas sportistu diskvalifikāciju?

Lēmumu diskvalificēt Krieviju aicinājušas Igaunijas, Austrijas, Beļģijas, Kanādas, Horvātijas, Dānijas, Somijas, Francijas, Vācijas, Īrijas, Japānas, Nīderlandes, Polijas, Slovēnijas, Spānijas, Dienvidāfrikas Republikas, Zviedrijas, Šveices un ASV antidopinga aģentūras. Valsts Sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļas vadītājs Gatis Berķis portālam Kasjauns.lv skaidro, kāpēc šo dokumentu nav parakstījusi Latvijas Antidopinga organizācija:„Tas ir ļoti vienkārši izskaidrojums, jo mēs neapmeklējām šo Antidopinga organizāciju sanāksmi, kura notika Īrijas galvaspilsētā Dublinā. Mēs to neapmeklējām, jo to neatļāva mūsu biroja kapacitāte, mēs vairāk koncentrējamies uz vietēja apmēra problēmu risināšanu. Pagaidām man ir grūti komentēt šo Antidopinga organizāciju paziņojumu, jo apvainojumi un pārkāpumi, kuri tajā minēti ir ļoti smagi. Par tādiem noteikti ir jāpiemēro kādas sankcijas. Cits jautājums, vai šajā sakarā būtu jācieš arī sportistiem, kuri nav vainīgi?”.Kasjauns.lv jau rakstīja, ka pēc NADO ierosmes veikta izmeklēšana, kura nāca klajā ar paziņojumu, ka laika posmā no 2011. līdz 2015. gadam vairāk nekā 1000 Krievijas sportisti 30 sporta veidos piedalījušies valsts izveidotā un atbalstītā dopinga sistēmā. Krievijas atbalstītās dopinga sistēmas pamatā bija pozitīvu dopinga analīžu nomainīšana pret negatīvām. Šīs sistēma darbojusies arī 2014. gada Soču ziemas olimpiskajās spēlēs, kā arī 2013.gada pasaules čempionātā vieglatlētikā, kas notika Maskavā.