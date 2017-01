Plkst.11.11 pēc vietējā laika (plkst.12.11 pēc Latvijas laika) FM radio sistēma tika atslēgta Nūrlannē valsts ziemeļu daļā, sabiedriskajai raidorganizācijai NRK un komercstacijām pārejot uz DAB standartu."Tas bija vēsturisks brīdis," paziņoja NRK vadītājs Tūrs Jermnuns Ēriksens, piebilstot, ka Norvēģija ir pirmā valsts pasaulē, kas visas valsts līmenī būs veikusi šādu pāreju.Šī lēmuma rezultātā gan valsts, gan arī privātās stacijas pārslēgsies no FM uz DAB sistēmu, kuras signāls ir spēcīgāks, turklāt tās darbība ir elektroenerģiju vairāk taupoša. DAB piedāvā vairāk radiostaciju un labāku audio kvalitāti.Pāriešanu uz DAB sistēmu veicināja Norvēģijas topogrāfija, kalniem un ielejām apgrūtinot FM sistēmas iespēju sasniegt visas apdzīvotās vietas.Ēriksen uzsvēra, ka "pirmo reizi ikviens Norvēģijā no NRK saņems vienādu piedāvājumu", neatkarīgi no tā, vai viņš dzīvo galvaspilsētā Oslo vai Restas pašvaldībā Lufutenes arhipelāgā, kas atrodas valsts ziemeļos.Norvēģijas parlaments pāreju uz DAB apstiprināja 2011.gadā. Valdība ir paziņojusi, ka pāreja tiks pabeigta līdz 13.decembrim.Klausītājiem būs nepieciešams digitālais radioaparāts, viedtālrunis vai dators, lai klausītos DAB pārraides, bet transportlīdzekļu vadītājiem savi radioaparāti būs jāpārveido.