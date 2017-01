Tramps žurnālistiem sacīja, ka neargumentētajiem apgalvojumiem par viņa it kā pastāvošajām saitēm ar Krieviju "nevajadzēja tikt publicētiem".Šīs informācijas publicēšana ir "apkaunojums" un to veikuši "slimi cilvēki".Tramps pateicās ASV medijiem, kas pauduši skepsi par informāciju, kas parādījās tīmekļa vietnē "BuzzFeed".Vienlaikus Tramps pauda pārliecību - ja viņam izdosies labi satikt ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, tas būs "aktīvs, nevis apgrūtinājums"."Ja Putinam patīk Donalds Tramps, es to uzskatu par aktīvu, nevis apgrūtinājumu, jo mums ar Krieviju ir šausmīgas attiecības.""Es nezinu, vai man izdosies satikt ar Vladimiru Putinu. Es ceru, ka man izdosies. Tomēr pastāv arī liela iespēja, ka man neizdosies," viņš piebilda.Preses konferencē Tramps arī pauda pārliecību, ka viņa administrācija būs lielākais jaunu darbavietu radītājs, kāds jebkad ir redzēts."Mēs grasāmies radīt darbavietas. Es solu, ka būšu lielākais darbavietu veidotājs, kādu Dievs jebkad radījis. Un es to domāju nopietni," paziņoja nākamais Baltā nama saimnieks.ASV uzņēmumiem, kas ražošanu pārceļ uz ārzemēm, jārēķinās ar lieliem nodokļiem, kad tie produkciju importēs atpakaļ uz Savienotajām Valstīm."Būs pamatīgi robežas nodokļi tiem uzņēmumiem, kas dodas prom un tiek ar slepkavību cauri sveikā," viņš brīdināja.Tramps sacīja, ka "pilnīgu un totālu" kontroli pār savu biznesa impēriju oficiāli ir nodevis pieaugušajiem dēliem Donaldam junioram un Ērikam, lai tādējādi izvairītos no interešu konflikta, nonākot Baltajā namā."Mani divi dēli, kas ir šeit, - Dons un Ēriks - vadīs uzņēmumu. Viņi vadīs to ļoti profesionālā veidā. Ar mani viņi to neapspriedīs," skaidroja jaunievēlētais prezidents.Tramps sacīja, ka ir parakstījis dokumentus par "pilnīgu un totālu kontroles nodošanu dēliem".Preses konferencē Tramps arī uzbruka farmācijas industrijai, pārmetot tai augstās cenas un zāļu ražošanu ārzemēs.Šī industrija "tiek ar slepkavību cauri sveikā", viņš sacīja."Farmācijas nozarei ir daudz lobiju, daudz lobistu, daudz varas," uzsvēra Tramps.Viņš prognozēja, ka farmācijas uzņēmumi sāks atgriezties ASV no ārzemēm."Mūsu medikamentu industrija ir bijusi katastrofāla. Viņi dodas prom pa kreisi un pa labi. Viņi nodrošina mums zāles, bet viņi tās šeit pamatā neražo."Lai risinātu medikamentu augsto cenu problēmu, "mums medikamentu industrijai ir jārada jauna konkursa procedūra".Tas, ka autoražotāji "Ford" un "Fiat-Chrysler" paziņojuši par plāniem palielināt investīcijas ASV, bet "Ford" atcēlis plānus par rūpnīcas būvniecību Meksikā, ir viņa nopelns, skaidroja Tramps."Es augsti novērtēju to no "Ford" puses. Es augsti novērtēju to no "Fiat-Chrysler" puses," viņš sacīja. "Es ceru, ka "General Motors" sekos. Un es uzskatu, ka viņi sekos. Es uzskatu, ka daudzi cilvēki sekos."Tramps arī minēja termiņus mūra būvēšanai uz robežas ar Meksiku, lai kontrolētu imigrāciju, kā viņš to jau bija solījis kampaņas gaitā."Es negrasos gaidīt gadu vai pusotru gadu. Meksika ir izmantojusi Savienotās Valstis."