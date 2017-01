Stradiņa slimnīca svin jaunā korpusa spāru svētkus













































Veselības inspekcijas vadītāja Aija Mežsarga skaidroja, ka inspekcija konstatējusi vairākas būtiskas nepilnības, kas nozīmē, ka jaunais slimnīcas korpuss vēl nav gatavs drošai savu funkciju pildīšanai."Nepareizi piestiprināti radiatori, kas apgrūtina telpu dezinfekciju un apstrādi. Ķirurģisko manipulāciju un operāciju bloka atsevišķie risinājumi ir nepilnīgi - nepareiza logu konstrukcija, elektrosadales skapju novietne. Līdz ar to tas neatbilst tehniskā projekta tehnoloģijas daļas risinājumam. Nav pabeigta telpu iekšējā apdare, ir nepabeigta speciālo durvju loku montāža. Telpas nav sagatavotas atbilstoši rentgenoloģiskās iekārtas montāžai un darbības organizēšanai," nepilnības uzskaita inspekcijas vadītāja.Inspekcijas ieskatā nepilnību novēršana varētu prasīt vairākus mēnešus. Slēdziens nosūtīts Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvniekiem - pilnsabiedrībai SBRE.Jau ziņots, ka SBRE, kas veic Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa pirmās kārtas būvniecību, gaida pēdējo atzinumu no VI, lai varētu nodot slimnīcas jauno korpusu ekspluatācijā, pastāstīja kompānijā.Kompānijas pārstāvji norādīja, ka patlaban ir saņemti visu atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, SIA "Rīgas ūdens", kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un citu iestāžu - atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai, izņemot vēl tiek gaidīts atzinums no Veselības inspekcijas.