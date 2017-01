Timmam 27 punkti uzvarā pār "Lietuvos rytas", Siliņam 16 zaudējumā pret APOEL

Siliņam 16 punkti "Telekom Baskets" zaudējumā FIBA Eiropas kausa mačā

Timma šajā mačā laukumā pavadīja 31 minūti un 44 sekundes, ar 27 gūtiem punktiem kļūstot par šīs cīņas rezultatīvāko basketbolistu.Latvietis grozā raidīja piecus no sešiem divpunktniekiem, piecus no deviņiem tālmetieniem un abus "sodiņus". Tāpat basketbolista rēķinā sešas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, divas kļūdas, divi bloķēti metieni, trīs piezīmes un viens izprovocēts noteikumu pārkāpums, kas ļāva tikt pie 31 efektivitātes punkta."Zeņit" jau otrās ceturtdaļas sākumā ieguva 13 punktu pārsvaru (29:16), tomēr tālāk atrauties neizdevās un līdz lielajam pārtraukumam Viļņas klubs savu atpalicību samazināja. Otrais puslaiks jau iesākās ar līdzvērtīgu cīņu, "Lietuvos rytas" basketbolistiem arī panākot neizšķirtu, tomēr vadību pārņemt tā arī neizdevās.Trešās ceturtdaļas beigās "Zeņit" atkal veica nelielu izrāvienu, bet noslēdzošajā ceturksnī mājinieku pārsvars jau atkal pārsniedza desmit punktus. Ceturtajā ceturtdaļā vairākās epizodēs spilgti nospēlēja arī Timma, kurš bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Sanktpēterburgas klubs nosargāja savu pārsvaru.Vēl "Zeņit" rindās 14 punktus iemeta Pāvels Sergejevs, bet Lietuvas kluba sastāvā ar 16 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās Drū Gordons.Savukārt pirmo zaudējumu otrajā posmā cietusi Artūra Štālberga un Edmunda Valeiko trenētā Krievijas komanda "Ņižņij Novgorod", kas izbraukumā ar 76:98 (22:17, 13:29, 17:23, 24:29) piekāpās Izraēlas komandai Jeruzalemes "Hapoel Bank Yahav"."Hapoel Bank Yahav" komandas rindās teicams bija Šons Džonss, kurš izcēlās ar 21 punktu un deviņām atlēkušajām bumbām.Otrā posma G apakšgrupas kopvērtējuma vadībā ar divām uzvarām divos mačos ir "Hapoel Bank Yahav", kam ar vienu panākumu seko "Zeņit" un "Ņižņij Novgorod". Savukārt zaudējumus abās cīņās piedzīvojusi "Lietuvos rytas".ULEB Eirokausā pirmajā posmā 20 klubi bija sadalīti četrās apakšgrupās, pa pieciem katrā. Vienības savā starpā izspēlēja divu apļu turnīru, bet katras grupas četras labākās komandas kvalificējās "Top 16" kārtai, kurā tās sadalītas vēl četrās grupās. Pēc divu apļu cīņā katras grupas divas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, kur, tāpat kā pusfinālā un finālā, uzvarētāji noskaidrosies sērijā līdz diviem panākumiem.Latviešu basketbolists Ojārs Siliņš trešdien iemeta 16 punktus, bet viņa pārstāvētā Vācijas komanda Bonnas "Telekom Baskets" cieta neveiksmi Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa otrā posma cīņā."Telekom Baskets" izbraukumā ar 78:84 (15:16, 22:19, 26:26, 15:23) piekāpās Kipras klubam Nikosijas APOEL.Siliņš šajā mačā laukumā pavadīja 25 minūtes un 15 sekundes, kuru laikā grozā raidīja divus no četriem divpunktniekiem un četrus no astoņiem tālmetieniem.Tāpat latvieša rēķinā trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena kļūda, trīs piezīmes un 13 efektivitātes punkti.Tikmēr par šī mača rezultatīvāko basketbolistu ar 18 punktiem kļuva APOEL vienību pārstāvošais Trī Basejs.Tiesa, Bonnas klubs četrās Eiropas kausa otrā posma spēlēs ticis pie trim uzvarām, kas tam M apakšgrupas kopvērtējumā ļauj ieņemt pirmo vietu.Savukārt citā trešdienas Eiropas kausa mačā pie panākuma tikusi latviešu izcelsmes amerikāņa Endrjū Šmita pārstāvētā Nīderlandes čempionvienība Groningenas "Donar", kas izbraukumā ar 81:67 (24:14, 22:16, 18:24, 17:13) pārspēja Krievijas klubu Krasnojarskas "Jeņisej".Šmits šajā cīņā nospēlēja 18 minūtes un 58 sekundes, kuru laikā guva septiņus punktus. Viņš iemeta divus no sešiem divpunktu metieniem un vienīgo trejaci.Tāpat basketbolista rēķinā astoņas atlēkušās bumbas, viena pārtverta piespēle, divi bloķēti metieni, divas kļūdas, četras piezīmes un 12 efektivitātes punkti.P apakšgrupas kopvērtējumā ar divām uzvarām četrās spēlēs "Donar" ieņem trešo vietu.Tikmēr vēl vienā cīņā neveiksmi piedzīvojusi bez Ernesta Kalves spēlējusī Rumānijas komanda Tirgumurešas "Mures", kas savā laukumā ar 66:88 (20:23, 14:27, 23:15, 9:23) kapitulēja Francijas klubam Šalonas pie Sonas "Elan", kur šo sezonu iesāka Mareks Mejeris.K apakšgrupas vadībā ar četriem panākumiem četros mačos ir, bet Turcijas kluba "Gaziantep" kontā ir trīs uzvaras četrās spēlēs. Trešā ar vienu uzvaru četros dueļos ir Dāvja Lejasmeiera pārstāvētā Zviedrijas čempione Sēderteljes "Kings", kas jau zaudējusi cerības uz izslēgšanas turnīra sasniegšanu, kamēr Ernesta Kalves pārstāvētā Turcijas komanda Tirgumurešas "Mures" ar četrām neveiksmēm četros dueļos ir ceturtā.FIBA Eiropas kausa pamatturnīra pirmajā posmā 37 komandas bija sadalītas desmit apakšgrupās. 24 labākās vienības sasniedza otro posmu, kurā ir sadalītas sešās grupās pa četrām katrā. Pēc divu apļu spēlēm astotdaļfinālu sasniegs katras grupas uzvarētāja un divas labākās otro vietu ieguvējas, kur tām pievienosies astoņas FIBA Čempionu līgas izslēgšanas turnīru nesasniegušās komandas. Tālāk uzvarētājs līdz pat finālam tiks noskaidrots divu spēļu summā.