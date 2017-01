Šāda samaksa ir "mums ierosināta un varētu tikt piemērota" viesstrādniekiem no ES, Lordu palātas komitejai trešdien sacīja imigrācijas ministrs Roberts Gudvils.Lielbritānija jau ir noteikusi šādu nodevu ārzemju darbiniekiem no valstīm, kas nav ES sastāvā. Šie noteikumi stāsies spēkā aprīlī.Patlaban ES dalībvalstu pilsoņiem ir tiesības dzīvot un strādāt Lielbritānijā. Paredzams, ka šī pārvietošanās brīvība izbeigsies līdz ar Lielbritānijas izstāšanos no ES.Domājams, tiks īstenota īpaša programma, kas ļaus laukstrādniekiem ierasties Lielbritānijā uz sezonas darbiem, piebilda Gudvils.