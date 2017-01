Сильный ветер, не к добру. Паром Рига-Стокгольм, поспать не удалось. Самое главное, что все живы, здоровы. Все что могло упасть на корабле, упало, разбилось, разлилось! #travel #travelwithme #riga #stockholm #latvia #sweden #boat #ferry #crash #путешествие #путешествия #рига #латвия #стокгольм #швеция #паром #tallink #tallinksilja

A photo posted by Filipp 📍Riga (@fi.lemon) on Jan 11, 2017 at 10:42pm PST