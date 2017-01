Saderinājusies Zirnekļcilvēka meitene Kirstena Dansta!

Kirtena Dansta un Džesijs Plemonss dzīvē un uz ekrāniem











































Aktieri Kirstena Dansta un Džesijs Plemonss pirmoreiz manīti skūpstāmies Studiositijas ielās aizvadītā gada maijā. Tas bija tikai mēnesi pēc Kirstenas šķiršanās no filmas „On The Road” kolēģa Gareta Hedlunda, ar kuru viņa bija kopā četrus gadus.Dansta jau agrāk intervijās atklājusi, ka ilgojas pēc savas ģimenes un pastāstījusi, kādas būtu viņas sapņu kāzas. „Es piederu pie tiem, kas vēlas apprecēties,” norādījusi aktrise. „Ja tas notiks, kad man jau būs pāris trīsdesmit un tuvosies četrdesmit, kāzas būs intīmas.”„Ceremonija, svinīgās vakariņas, dīdžejs un draugi, un ģimene. Es tās sarīkotu tā, it kā tā būtu mana 40. dzimšanas dienas ballīte,” teic Dansta.Jautāta, vai aktrise vēlas bērnus, viņa norāda: „Divus noteikti.”Kirstenas šķiršanās no Gareta Hedlunda šokēja fanus, jo aktrise agrāk bija norādījusi, ka šīs attiecības esot daudz veselīgākas un laimīgākas par viņas iepriekšējiem romāniem.Dansta un Plemonss seriālā „Fargo” atveido laulātu pāri. Par viņu romantiskajām attiecībām baumoja vēl tad, kad aktierus īstajā dzīvē tās vēl nemaz nevienoja.