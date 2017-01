Runā, ka Mailija Sairusa pa kluso apprecējusies

Mailija un Laiems gadu mijā.

Baumo, ka Mailija Sairusa un Laiems Hemsvorts gadu mijā apprecējušies















8 attēli

Mailija Sairusa un Laiems Hemsvorts 2012. gadā































16 attēli

Mailija Sairusa un Laiems Hemsvorts filmā „The Last Song”











6 attēli

Jau tūlīt pēc gadu mijas parādījās runas, ka Mailija Sairusa un Laiems Hemsvorts esot apprecējušies. Tas it kā noticis slepenā ceremonijā Vecgada vakara ballītē, klātesot vien ģimenei un tuvākajiem draugiem. Žurnālam „NW” kāds vārdā nenosaukts informators pastāstījis, ka pāris nolēmis apprecēties gadu mijā, jo Sandjego pilsētā svētku brīvdienas kopā pavadījusi visa viņu ģimene.„Tas patiešām bija pēdējā brīdī pieņems lēmums,” norāda anonīmais informators. Arī ģimene par Mailijas un Laiema kāzām uzzinājusi vien dažas stundas pirms ceremonijas.„Ar lidmašīnu Sandjego bija ieradusies visa Laiema ģimene un arī Mailijas ģimene bija pilsētā. Šķita laba ideja to izdarīt, kamēr visi bija kopā,” raksta žurnāls „NW”.Mailija tovakar sociālajos tīklos publiskoja savas un Laiema ģimenes kopbildi, pievienojot mirkļbirku „in laws”, šādi it kā norādot uz vīra un sievas radiem. Attēlā bija redzama Laiema un viņa brāļa Krisa mamma Leonija Hemsvorta, Mailijas mamma Tiša Sairusa, kā arī Laiema brāļa Krisa Hemsvorta sievas Elzas Patakijas mamma Kristīna Patakija Medianu.Vai tas bija tikai koķets joks vai Mailija tiešām apprecējusies, oficiāla informācija no Sairusas un Hemsvorta pārstāvjiem nav sekojusi.Mailija un Laiems atjaunoja romantiskās attiecības un atkārtoti saderinājās 2015. gada nogalē.