Latvijas futbola izlase jau 110. labākā valstsvienība pasaulē

Latvijas kontā ir 304 punkti, kas ir tikpat cik pirms mēneša. Izlasei nākamā spēle plānota vien 25.martā, kad 2018.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra ietvaros tā viesos tiksies ar Šveici.Kā vēstīts, oktobrī Latvijas izlase bija noslīdējusi līdz 116.vietai un tikai par trim pozīcijām atpalika no sava antirekorda, kas tika uzstādīts pirms trim gadiem. Savukārt septembrī tā atradās 95.vietā, sasniedzot augstāko pozīciju gada laikā.Pērn Latvijas izlase labāko simt izlašu pulkā spēja ielauzties vien martā un septembrī. Savukārt 2015.gadu valstsvienība noslēdza 101.pozīcijā.No pārējām Baltijas valstīm Lietuva saglabājusi 105.pozīciju, bet Igaunija zaudējusi vienu vietu un tagad rangā atrodama 117.pozīcijā.Ranga pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līderpozīciju saglabājusi Argentīna, kurai seko Brazīlija un pasaules čempione Vāciju. Ceturtajā vietā tagad seko Čīle, kurai seko Beļģija, Kolumbija, Francija un Eiropas čempione Portugāle, bet labāko desmitnieku noslēdz Urugvaja un Spānija.Visaugstāk no Latvijas izlases pretiniecēm 2018.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā atrodas Portugāle, bet Šveice ir uzreiz aiz pirmā desmitnieka. Vēl Ungārija atrodas 26.pozīcijā, Fēru salas ieguvušas vienu pozīciju un ir 82.vietā, bet Andora rangā ir devītā no beigām - 203.vietā.Mēneša laikā lielāko kāpumu veikusi Surinama, kas pakāpusies par 22 pozīcijām uz 128.vietu, bet lielākais kritums bijis Trinidadai un Tobago, kas zaudējusi piecas pozīcijas un tagad ir 83.vietā.Nākamais rangs tiks publicēts 9.februārī, un tajā paredzamas lielākas izmaiņas, jo no sestdienas līdz 5.februārim norisināsies Āfrikas Nāciju kausa izcīņa.