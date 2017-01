"Latvijas Loto" pārstāvji informē, ka vīrietis bija iegādājies kvīti ar sešiem variantiem un "Sistēmas spēli 9", samaksājot par to 302,40 eiro.Vīrietis atzīst, ka spēlē reti un uz jautājumu, vai grasās spēlēt vēl, nesteidzas atbildēt apstiprinoši. "Kādreiz - varbūt," viņš sacījis.Laimētājs ir virs 40 gadus vecs Rīgas iedzīvotājs, "strādīgs ģimenes cilvēks, kurš darbojas ēdināšanas nozarē," viņš sevi raksturoja un neko vairāk par sevi neizpauda. Par laimēto naudu palutināšot ģimeni, bet kā, vēl neesot izdomājis.Kasjauns.lv jau ziņoja, ka trešdien notikušajās "Viking Lotto" izlozē Latvijā laimēts 41 171 eiro un 19 290 eiro lieli laimesti. Lielāka veiksme gan šogad uzspīdēja kādam 40 gadus vecam uzņēmējam un daudzbērnu tēvam no Stopiņiem - viņš no izlozes "Eurojackpot" "izcēla" 596 447 eiro. Taču pērnā gada beigās kāds vīrietis no Pierīgas laimēja lielāko naudas summu Latvijas vēsturē - 815 001,83 eiro.Viņa stāsts bija teju neticams: "Bija jau vēls, sieva rosījās pa māju. Iegāju internetā, skatos – 815 tūkstošu laimests! Cēlu augšā citus ģimenes locekļus, rādu sievai – nu neticami! Viņi man prasa, vai tas gadījumā nenozīmē, ka laimests ir 815 eiro, nevis 815 tūkstoši. Es saku – nu, bet cipari taču norāda uz tūkstošiem! Teicu, ka pirmdien visu noskaidrošu un... tā kā man vēl bija nedaudz no hokeja saglabājies... tad ielēju un neslikti gulēju."Kopumā ģimenē ir saglabāts miers, nevienam citam par laimestu nav stāstījuši un centīsies to nedarīt, cik vien ilgi iespējams. Naudas izlietojumam zināmi divi konkrēti mērķi – pabalstīt bērnus un attīstīt lauksaimniecisko darbību. Vienu gan laimētājs atzīst – gan viņš, gan sieva esot ļoti taupīgi cilvēki.Loterijas šis kungs spēlējot regulāri, taču par mazām summām. Laimīgajā "Viking Lotto" biļetē bijuši atzīmēti viņam nozīmīgi skaitļi. Interesanti, ka laimētājs gribējis vienu no skaitļiem atzīmēt sievas gadu skaitu, bet nokļūdījies par vienu ciparu – un izvilcis laimīgo lozi