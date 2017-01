Mūsu basketbolisti var! Jānis Timma otro reizi atzīts par prestižā ULEB Eiropas kausa labāko spēlētāju

LETA jau vēstīja, ka Timma trešdien guva 27 punktus, bet viņa pārstāvētā Krievijas komanda Sanktpēterburgas "Zeņit" savā laukumā ar 88:79 pārspēja Lietuvas vienību Viļņas "Lietuvos rytas".Timma šajā mačā laukumā pavadīja 31 minūti un 44 sekundes, ar 27 gūtiem punktiem kļūstot par šīs cīņas rezultatīvāko basketbolistu.Latvietis grozā raidīja piecus no sešiem divpunktniekiem, piecus no deviņiem tālmetieniem un abus "sodiņus". Tāpat basketbolista rēķinā sešas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, divas kļūdas, divi bloķēti metieni, trīs piezīmes un viens izprovocēts noteikumu pārkāpums.Timma tika pie 31 efektivitātes koeficienta punkta, kas bija dalīts labākais rezultāts kārtā ar Artūra Štālberga un Edmunda Valeiko trenētās Krievijas komandas "Ņižņij Novgorod" basketbolistu Deandrē Keinu, taču latvieša pārstāvētā komanda izcīnīja uzvaru, kamēr tajā pašā apakšgrupā spēlējošā Ņižņijnovgorodas komanda ar 76:98 piekāpās Izraēlas klubam Jeruzalemes "Hapoel Bank Yahav". Keins par vērtīgāko kļuva iepriekšējā kārtā.No uzvaru izcīnījušajā komandām pie 29 efektivitātes koeficienta punktiem tika "Hapoel Bank Yahav" basketbolists Šons Džonss, kurš iemeta 21 punktu. Džons šajā spēlē realizēja astoņus no deviņiem divpunktu metieniem, savāca deviņas bumbas zem groziem un izprovocēja piecas piezīmes. Tikmēr pie 28 efektivitātes koeficienta punktiem tika Lietuvas vienības Panevēžas "Lietkabelis" spēlētājs Kšištofs Lavrinovičs, kurš guva 19 punktus, savāca četras atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles un pārtvēra trīs bumbas."Zeņit" basketbolisti ULEB Eiropas kausa otro posmu iesākuši ar vienu uzvaru divās spēlēs.Timma par vērtīgāko tika atzīts arī pirmā posma pēdējā kārtā, kurā guva 33 punktus, kas ir viņa rezultativitātes rekords šajā turnīrā. Decembra beigās 24 gadus vecais krāslavietis kļuva par "Zeņit" kapteini.Timma šosezon ULEB Eiropas kausā astoņās spēlēs vidēji iemetis 17,9 punktus, būdams turnīra piektais rezultatīvākais spēlētājs, savācis 4,9 atlēkušās bumbas un atdevis 3,4 rezultatīvas piespēles.ULEB Eirokausā pirmajā posmā 20 klubi bija sadalīti četrās apakšgrupās, pa pieciem katrā. Vienības savā starpā izspēlēja divu apļu turnīru, bet katras grupas četras labākās komandas kvalificējās "Top 16" kārtai, kurā tās sadalītas vēl četrās grupās. Pēc divu apļu cīņā katras grupas divas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, kur, tāpat kā pusfinālā un finālā, uzvarētāji noskaidrosies sērijā līdz diviem panākumiem.