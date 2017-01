Rīgas ostā svin "Tallink" prāmja "Romantica" atgriešanos





























































































Plānots, ka rīt, 13.janvārī, kuģis galamērķī ieradīsies ap plkst.16 pēc Zviedrijas laika jeb plkst.17 pēc Latvijas laika. Plānots, ka atpakaļ uz Rīgu tas dosies paredzētajā laikā vai ar nelielu nokavēšanos, skaidro uzņēmumā."Atvainojamies visiem pasažieriem, kurus ietekmējis šis gadījums, un šobrīd rūpējamies par ceļotājiem labākā iespējamā veidā," teikts "Tallink Group" paziņojumā.Kasjauns.lv jau ziņoja, ka šonakt vētra radījusi bojājumus prāmja "Romantika" radara antenai un priekšējam iluminatoram. Incidents noticis plkst.3.40, kad vētrā tika nolauzta antena, kura lidojumā skāra vienu no kuģa priekšējiem iluminatoriem un salauza to.Prāmis šobrīd turpina ceļu uz Rīgu."Bojātais kuģa iluminators atrodas kuģa priekšgalā "Tango" bāra telpā uz sestā klāja, un ūdens bojājumi skāra galvenokārt tikai šo telpu. Ūdens pavisam nedaudz skāra arī atsevišķas kajītes uz piektā klāja, un pasažieriem nekavējoties tika nodrošinātas citas kajītes. Ūdens iekļūšanas kuģa telpās bija minimāla un nevienā brīdī neradīja nekādu apdraudējumu cilvēku drošībai," skaidroja kompānijā, piebilstot, ka situācija pilnībā tiek kontrolēta, un vētras bojājumu skartā zona ir nepārtrauktā kuģa komandas stingrā uzraudzībā."Tallink" pārstāvji arī norādīja, ka negadījuma iemesls tiks izmeklēts.Tāpat kompānijā piebilda, ka vakar vakarā kuģa kapteinis pārcēla prāmja atiešanas laiku no Stokholmas ostas, lai izvairītos no vētras lielākās ietekmes kuģa ceļā.Uz kuģa šobrīd atrodas 277 pasažieri un 178 apkalpes locekļi.Prāmis "Romantika" ir būvēts 2002.gadā Somijā, un no 2016.gada 12.decembra tas atsāka kursēt maršrutā starp Rīgu un Stokholmu. "Romantika" spēj uzņemt līdz 2500 pasažieru.