Noslēdzies festivāls "Ziemassvētku egļu ceļš" – apmeklētāju simpātiju balvu iegūst objekts "Aurora"

“Viegli nebija, kad objekts bija uzstādīts man pašai bija bail iet skatīties, bet kad man nodemonstrēja, kā tas izskatīsies, kad tiks pieslēgtas gaismas, es stāvēju un raudāju un zvanīju mammai, vīram, lai pateiktu – “Aurora ir tik skaista!”. Liels paldies skatītājiem par balsojumu, kas motivē domāt jau par nākamo festivālu. Vēl jo lielāks prieks, ka manam pirmajam darbam šajā festivālā dzīvoja līdzi visa mana ģimene. Bērni pat veda uz Bastejkalnu savus klasesbiedrus un draugus, lai viņi redzētu “Auroru”” – stāsta objekta “Aurora” veidotāja Zoja Golubeva.7. vides objektu festivālā iedzīvotāju vērtējumam profesionāli mākslinieki, radošo industriju pārstāvji un Latvijas Mākslas akadēmijas studenti eksponēja 35 vides dizaina objektus. 21 no tiem bija jauns, 2016. gadā tapis, bet pārējie bija iepriekšējos festivālos izstādīti darbi, kas pārsteidza ar neparastām idejām un to izpildījumu, radot īpašu svētku noskaņu pilsētā.Šobrīd vides objektu festivāls “Ziemassvētku egļu ceļš” ir vienīgais šāda veida urbānās mākslas un vides dizaina projekts visā Eiropā, un kopumā septiņu gadu laikā tajā eksponēti 162 oriģināli mākslas darbi. “Pasaulē lielu vērtību arvien vairāk iegūst autentiskas lietas. Festivāla objekti visi ir darināti Latvijā un tā ir mūsu vērtība. Interesi par šo festivālu izrādījuši arī Prāgas un Brēmenes mākslinieki, kas labprāt piedalītos “Ziemassvētku egļu ceļā” un, iespējams, veidotu kādu objektu kā dāvanu Latvijas simtgadē”, festivāla noslēguma pasākumā teica Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes priekšniece Baiba Šmite.Festivālu atbalsta Rīgas dome, to rīko Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.Jau tuvākajā laikā tiks izsludināts nākamā vides objektu festivāla “Ziemassvētku egļu ceļš” projektu atlases konkurss, kura nolikums un saistītie dokumenti būs pieejami tīmekļa vietnēs www.eglufestivals.lv un www.kultura.riga.lv