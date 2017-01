Jau 1936. gadā mediķi žurnālā „The Journal of the American Medical Association“ apraksta gadījumu, kad kādam vīrietim tieši kuņģī pa caurulīti ievadīja ķiploku zupu, un jau pēc dažām stundām viņa izelpā bija jūtama ķiplokiem raksturīgā smarža. Cits ārsts savukārt stāsta, kad piedzīvojis ko līdzīgu, kad pieņēmis dzemdības sievietei, kuras elpa pamatīgi dvakojusi pēc ķiplokiem. Tūlīt pēc dzemdībām “biju ļoti pārsteigts, kad arī jaundzimušajam mazulim elpā bija jūtams ķiploku aromāts”. Iemesls, kāpēc pat cilvēkiem, kuri paši nav ēduši ķiplokus (piemēram, pa caurulīti barotajam vīrietim vai jaundzimušajam bērnam), elpa smaržo pēc ķiplokiem, ir tas, ka ķiploku sastāvā ir sēra savienojumi, kuri nonāk asinsritē. Šādā veidā tie nokļūst plaušās, kaklā un mutē. Lai arī cik rūpīgi tu netīrītu zobus, no ķiploku smakas tāpat neatbrīvosies – tieši šī ķīmiskā procesa dēļ, kas notiek tavā organismā.Daudz efektīvāks paņēmiens, pēc zinātnieku domām, ir pret ķīmiju karot ar ķīmiju. Ohaio universitātes pētniece Šerila Beringere (Sheryl Barringer), kura pētī nestabilo molekulu un garšas attiecības, saņēmusi studentu piedāvājumu veikt pētījumu par ķiploku aromātu izelpā.Iepriekšējie pētījumi bija parādījuši, ka, kopā ar ķiploku ēdot attiecīgus produktus, ķiploku smārds tiks neitralizēts. Par šādiem produktiem tiek dēvētas salātlapas, cigoriņi, kartupeļi, pētersīļi, piparmētras, mētru lapas, baziliks un sēnes.Taču līdz šim nebija zināms, kāpēc tā notiek. Tāpēc Beringere kopā ar saviem studentiem nolēma izpētīt, cik efektīvi daži produkti neitralizē ķiploku smaržu un kā tieši tas notiek. Visvairāk uzmanības viņi veltīja salātu lapām, mētrām un, lai cik dīvaini tas arī šķistu, - āboliem. “Ābolus mēs atklājām nejauši,” saka Beringere. Kāds students, kurš piedalījās pētījumā, apēda ķiploku un pēc tam uzdzēra ūdeni. Viņa organismā tika atklāts apbrīnojami maz ķiploku smaržas molekulu. Izanalizējot, ko viņš ir ēdis visas dienas laikā, students atcerējās, ka viņš pirms dažām stundām ir ēdis ābolu. Un patiešām – apēdot ķiploku un pēc tam uzēdot ābolu, ķiploku smārds pazuda.Pētnieki uzskata, ka ķiploku smarža tika neitralizēta, jo notika to sastāvā esošo sēra savienojumu reakcija ar citām molekulām, sauktām par fenoliem. Turklāt termiski neapstrādāti salāti, mētras un āboli ar ķiploku aromātu tiek galā daudz labāk nekā to termiski apstrādātās versijas. Tiek lēsts, ka tā notiek to sastāvā esošo enzīmu dēļ, kuri darbojas kā ķīmiskās reakcijas katalizatori. Pēc Beringeres teiktā, vislabāk ar ķiploku smaku spēj cīnīties mētras, jo to sastāvā ir visvairāk fenola. Ābolos fenolu ir mazāk, taču arī āboli ir efektīvs palīgs nejaukā aromāta neitralizēšanā. Noskaidrots, ka vismazāk efektīvās no visiem šiem produktiem ir salātu lapas.