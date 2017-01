Daudzus gadus pēc notikušā policija aiztur patēvu, kurš ilgstoši izvaroja divus bērnus

Valsts policijā informē: pašreizējā informācija liecina, ka vīrietis bērnus regulāri seksuāli izmantojis no 2000. līdz 2004. gadam. Diemžēl policija informāciju par notikušo saņēma vien pagājušajā gadā. Saistībā ar notikušo uzsākti divi kriminālprocesi. Aizdomās turētajam ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.Aizturētais ir 1949.gadā dzimušais vīrietis, kurš, iespējams, seksuāli izmantojis savus nepilngadīgos pabērnus, ar kuriem dzīvojis kopīgā dzīvoklī Rīgā. Turpat dzīvojusi arī bērnu māte.Valsts policijas Rīgas Kurzemes iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas policisti ieguva pierādījumus, ka vīrietis netiklās darbības ar meiteni un puisi sācis veikt 2000. gadā, kad abiem bija vien 12 gadu. Tas turpinājies līdz 2004. gadam, kad vīrietis izšķīries no bērnu mātes un aizbraucis dzīvot uz Latgali. Likumsargi ir noskaidrojuši, ka bērni no izvarošanas un seksuālas vardarbības cietuši regulāri.Noskaidrojot aizdomās turētā vīrieša atrašanās vietu, šo otrdien, 10. janvārī, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa un Līvānu iecirkņa policisti Latgalē viņu aizturēja. Vīrietis tika nogādāts Rīgas Kurzemes policijas iecirknī.Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 159. panta trešās daļas - par izvarošanu, ja tā izraisījusi smagas sekas, un par tādas personas izvarošanu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu. Par šādu noziegumu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz 20 gadiem. Tāpat uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 160. panta sestās daļas – par seksuālu vardarbību, ja tā izraisījusi smagas sekas un ja tā izdarīta ar personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu. Par to likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem.Aizturētajam vīrietim šobrīd piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.Cietušajām personām ir piedāvāta psiholoģiskā palīdzība.Valsts policija aicina bērnu vecākus un citus tuviniekus ieklausīties, ja nepilngadīgais atklāj, ka kāds viņu ir seksuāli izmantojis, vai arī radušās šādas aizdomas, un nekavējoties ziņot par to policijai. Prakse rāda, ka bieži vien tuvinieki diemžēl nenotic bērna sacītajam vai vienkārši baidās ziņot policijai. Rezultātā ļaundaris ne tikai netiek aizturēts, bet var turpināt veikt noziegumus. Policijai ir aizdomas, ka arī šajā gadījumā bijušas personas, kuras zinājušas par notiekošo, bet nav ziņojušas policijai.