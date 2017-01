Japāņi izdomājuši, kur likt vecos telefonus. Tos pārkausēs olimpiskajās medaļās

Tokijas olimpisko spēļu runasvīrs Hikariko Ono atklājis, ka japāņi nebūt nav pirmie, kuri olimpiskajās medaļās iestrādās sadzīves atkritumus, rīkotāji jau līdzīgi rīkojas kopš 2010. gada Vankūveras olimpiskajām spēlēm.Tokijas olimpisko spēļu medaļas tiks veidotas no veciem viedtālruņiem un citām elektriskajām ierīcēm. Šādā veidā, pēc rīkotāju domām šim četrgades lielākajam vasaras sporta notikumam tiks piedota videi draudzīga noskaņa.Šobrīd gan vēl nav izlemts, vai šādā tehnoloģijā tiks taisītas visas Tokijas spēļu medaļas, vai tikai daļa no tām.No pārstrādātiem materiāliem tika veidotas arī zelta un bronzas medaļas pagājušā gada vasarā notikušajās Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs. Šāda medaļu pārstrāde netiek uzskatīta par finansiāli izdevīgu, tomēr tā norāda uz rīkotāju vēlmi saudzēt dabas resursus. Kasjauns.lv iepriekš jau ziņoja, ka Vankūveras olimpisko spēļu medaļu veidošanā tika izmantoti veci, nederīgi datori, bet daudzās 2014. gada Soču olimpisko spēļu medaļās tika iestrādāti pat meteorīta gabali.Naudas taupīšana Tokijas olimpisko spēļu rīkotājiem galīgi nav prātā, jo eksperti aprēķinājuši, ka šobrīd pasākuma organizēšanai plānots tērēt aptuveni 30 miljardus ASV dolāru, kas ir četras reizes vairāk nekā tik tērēts Riodežaneiro un arī aptuveni trīs reizes vairāk nekā 2012. gada Londonas olimpiskajās spēlēs.2020. gadā Tokijā tiks aizvadītas trīsdesmit otrās Vasaras Olimpiskās spēles. Tās norisināsies laikposmā no 24. jūlija līdz 9. augustam. Cīņā par spēļu rīkošanu Tokija apsteidza Stambulu un Madridi.