Pašvaldības policists, kurš dzērumā izraisīja avāriju, iepriekš brīdinājis par alkohola kaitīgumu?

Ne Viļānu domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova, ne izpilddirektore Inga Strūberga Kasjauns.lv neatklāja policista vārdu, kurš 10. janvāra vakarā gandrīz divu promiļu reibumā Viļānu pagastā, uz autoceļa Gaigalava - Viļāni, ar dienesta automašīnu „Dacia” izraisīja ceļu satiksmes negadījumu.Uz izmeklēšanas laiku vainīgais policists atstādināts no amata pienākumu pildīšanas un pašlaik viņš izņēmis darba nespējas lapu. Tā kā Viļānu pašvaldības policijā strādā tikai divi cilvēki, tad nav grūti izskaitļot, kurš varētu būt vainīgais. Piemēram, uz laiku no Viļānu novada mājaslapas bija izņemts pašvaldības policijas inspektora Valentīna Laizāna vārds. Vēlāk viņš tur atkal parādījās, bet bez amata nosaukuma „inspektors”. Viņa tālruņa numurs neatbildēja.Viļānu novada izpilddirektore Strūberga izvairījās paskaidrot, kādēļ Laizāna vārds kādu laiku nebija redzams pašvaldības mājaslapā: „Nezinu. Es to neesmu pavēlējusi dzēst. Varbūt notikusi kāda kļūme...” Vienlaikus viņa uzsvēra, ka pašvaldība pagaidām no Valsts policijas nav saņēmusi nekādus oficiālus dokumentus par notikušo negadījumu, bet vainīgais noteikti tikšot sodīts. Pagaidām arī nav aprēķināti, cik lieli zaudējumi nodarīti pašvaldībai, sabojājot tās automašīnu.Te jāpiebilst, ka Laizāns pirms pusgada pašvaldības mājaslapā aicināja Jāņus svinēt lustīgi, bet ar mēru, iegrožojot alkohola lietošanu: „Alkohola lietošana sabiedriskā vietā, kur tas nav atļauts, nav pieļaujama”. Pirms pāris gadiem viņš arī lepojās, ka pašvaldības policija rūpējas par to, lai nepilngadīgie netiktu iesaistīti alkohola lietošanā un kontrolē, lai tiktu ievērots alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecības aizliegums nepilngadīgām personām.5. decembrī Laizāns kopā ar vairāku Latgales pašvaldību vadītājiem Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknī sveica Vasts policiju tās dibināšanas 98. gadadienā. Savukārt pirms gada Viļānu novada Sporta skola Laizānam izteica īpašu pateicību „par atbildīgi veiktu kārtības nodrošināšanu”.Kasjauns.lv jau rakstīja, ka pēc negadījuma pats vadītājs par notikušo paziņoja Valsts policijai. Negadījuma vietā noskaidrots, ka 1963. gadā dzimušais policists pie dienesta transportlīdzekļa stūres bija sēdies ārpus sava darba laika. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi šofera izelpā, konstatēts, ka viņš atradies gandrīz divu promiļu reibumā. Negadījumā iesaistītais policists apgalvojis, ka uz brauktuves it kā esot izskrējis meža dzīvnieks, kā rezultātā viņš centies izvairīties no sadursmes, nav spējis savaldīt automašīnu, nobraucis no ceļa braucamās daļas un apgāzies. Pēcāk meža dzīvnieks esot ieskrējis mežā. Negadījumā cietusi 1963.gadā dzimusi automašīnas pasažiere, kura ar gūtajām traumām tika nogādāta slimnīcā.Valsts policija Kasjauns.lv informēja, ka par notikušo negadījumu sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262. panta - Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Par to paredzēts bargs sods, kas paredz pat brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu un naudas sodu, kā arī tiesību atņemšanu.