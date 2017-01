Foto: Vētrā papostītais kuģis ienācis Rīgā un atkal gatavs ceļam. Pasažieri: "Žēl, ka nesanāks apskatīt Stokholmu"

Vētrā cietušais "Tallink" prāmis ienāk Rīgā





































Portāls Kasjauns.lv ceturtdienas vakarā Rīgas pasažieru ostā novēroja visai lielu rosību - veidojas automašīnu sastrēgumi un pasažieri steidz pie "Tallink" darbiniekiem, lai uzzinātu jaunāko informāciju. Īsi pēc ierašanās ostā prāmis jau bija gatavs uzņemt pasažierus, lai dotos uz Stokholmu. "Tallink" pārstāve LNT Ziņās kliedēja šaubas, ka vētrā cietušajam prāmim būtu bīstami tik ātri atkal doties ceļā, sakot - ja tas nebūtu droši, tas nekursētu.Lai arī "Tallink" centās sazināties ar pasažieriem, kuri 12.janvārī plānoja doties uz Stokholmu, lai pabrīdinātu par kavēšanos un informētu par iespēju izmantot savu braucienu citreiz, ostā kuģa pienākšanu stundām gaidīja prāvs cilvēku pulciņš."Viss normāli, galvenais, lai salabotu un atpakaļ neietu bojāts," pirms došanās uz Zviedriju vērtēja Audrus. Savukārt kāds Arturs atzina LNT Ziņām sacīja, ka tās, protams, ir neērtības - tiek maksāta nauda, bet te - kuģis plīst. Arī laikapstākļi nevienu nesatrauc, jo ne pirmo reizi ar prāmi braukts vētras apstākļos. "Ar jūras slimību neslimojam, tā ka būs labi," komentēja Virgis. Vien bēda, ka piektdien paredzētā diena Stokholmā izpaliks. Jo, lai iekļautos grafikā, prāmis tūdaļ dodas atpakaļ."Plānā bija pastaigāties pa Stokholmu, bet, tā kā plāni mainījās, brauksim tīri atpūsties uz kuģa," norādīja Gita."Mums ir tradīcija - sievai rīt dzimšanas diena, mēs katru gadu viņu Stokholmā sagaidām," stāstīja Aivars.Ceturtdienas naktī vētrā iekļuvuši abi "Tallink" prāmji, kas Baltijas jūrā kursē starp Rīgu un Stokholmu. Prāmi "Isabelle" vētra pamatīgi sašūpojusi, viss gāzies un kritis, veikali pamatīgi izpostīti. Pašam kuģim nekas nav noticis, un tāpat arī pasažieriem, kas, trešdien izbraucot no Rīgas, ceturtdien no rīta veiksmīgi pēc grafika piestājuši Stokholmā.Sveikā gan nav ticis otrs prāmis - "Romantika", kas trešdien atstāja Stokholmas ostu, lai ceturtdien no rīta pienāktu Rīgā. Tas vētrā ar sešus metrus augstiem viļņiem guvis bojājumus. Tam naktī nolauzta antena, kas krītot ir sadauzījusi kuģa priekšējo iluminatoru. Prāmī sācis smelties ūdens, kas iekļuvis arī vairākās kajītēs. Apdraudējums cilvēku drošībai gan nav bijis. Situācijai jūrā sekojusi arī pašmāju Krasta apsardze."Viņi ir speciāli mainījuši kursu, lai samazinātu vēja un viļņu ietekmi uz kuģi, tāpēc arī šis ceļš pagarinās. Kamēr kuģi pagriež drošā kursā, lai veiktu bojājuma novēršanu, tas viss paildzina šo pārgājienu," skaidroja Krasta apsardzes dienesta komandleitnants Andris Skribis.