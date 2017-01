Ministrijas pārstāvis savā rakstā norādījis, ka nākamo gadu laikā stratēģiskās komunikācijas jautājumu nozīme un vieta Latvijas drošības politikā kļūs arvien aktuālāka, ņemot vērā arī to, ka šogad Latvijas teritorijā tiks izvietoti sabiedroto spēki.Kā norādījis Vargulis, līdz ar spēku izvietošanu nepieciešama izpratnes veicināšana par šo NATO kaujas grupu funkcijām, iespējām, iesaisti konfliktos, sinerģiju ar Latvijas nacionālajiem spēkiem, kā arī citiem aspektiem. Tāpat, lai mazinātu vietu interpretācijai par sabiedroto spēku izvietošanas mērķi, Latvijas politiskajai elitei stratēģiskajā komunikācijai jābūt vienotai pozīcijai un pamatojumam.AM pārstāvis pauda viedokli, ka viedokļu un pozīcijas dažādība var veicināt nedrošību un pieņemtā lēmuma apstrīdēšanu. "Paredzams, ka tieši sabiedroto spēku izvietošana var kļūt par "karstu kartupeli" Krievijas informatīvajā kampaņā," norādījis Vargulis.Viņš arī uzsvēris, ka varētu tikt meklēti dažādi līdzekļi un iespējas, kā nomelnot sabiedroto spēkus, tādējādi parādot, ka to darbības Latvijā ir pretlikumīgas, necienīgas, eskalāciju veicinošas un pretrunā ar starptautiskajām vienošanām."Līdz ar valsts aizsardzības un sadarbības ar partneriem un sabiedrotajiem stiprināšanu jārēķinās, ka provokatīvas darbības gar Latvijas robežu turpināsies un visdrīzāk arī intensificēsies. Šāda situācija valsts līmenī rada nepieciešamību pēc koordinētas un izskaidrojošas informācijas ne tikai par Krievijas plaša mēroga aktivitātēm, bet arī par veiktajām vai plānotajām valsts aizsardzības pretdarbībām," rezumējis ministrijas pārstāvis.Kā iepriekš apliecināja Kanādas vēstniecībā Latvijā, Kanāda ir informēta par iespējamu mērķtiecīgu dezinformāciju par NATO - Kanādu un citiem sabiedroto spēkiem - saistībā ar starptautiskā bataljona ierašanos Latvijā.Kā iepriekš skaidroja vēstniecībā, Kanādas aizsardzības ministrs Hardžits Sadžans šo jautājumu apspriedis arī ar Kanādas medijiem. Kanādas bruņotie spēki aktīvi konsultējas ar Latviju un citiem NATO sabiedrotajiem par visiem plānotā karaspēka izvietošanas aspektiem. "Tostarp mēs esam gatavi atbildēt uz dezinformāciju un citiem potenciālajiem izaicinājumiem, ja un kad tādi būtu," apliecināja vēstniecībā.Kā skaidroja Kanādas vēstniecības pārstāvji, Kanādas karavīru plānotā klātbūtne ir viena no daudzām pieaugošās sadarbības jomām ar Latviju. "Kopā strādāsim līdzās ar citiem mūsu NATO sabiedrotajiem, lai demonstrētu savu vienotību, solidaritāti un apņēmību," uzsvēra vēstniecībā.