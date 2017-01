Parīzes slaktiņa sarīkotājs Salahs Abdeslams nekaunas par to, kas viņš ir. FOTO. VIDEO

Piektdien vēlu vakarā Parīzi satricina koordinētu teroraktu virkne

















































































Abdeslams atteicies atbildēt uz tiesnešu jautājumiem par teroraktu, kurā tika nogalināti 130 cilvēki. Tomēr vēstulē kādai anonīmai sievietei, kas publicēta laikrakstā "Liberation", viņš "pirmo reizi izrāda vēlmi sarunāties", norāda avīze."Pirmkārt, es nebaidos no tā, ka varētu kaut ko nejauši izpaust, jo es nekaunos par to, kas es esmu, turklāt, kas gan varētu būt vēl sliktāks par to, kas jau ir pateikts," rakstījis Abdeslams, liecina viņa izmeklēšanas dokumenta fragments."Tā kā Jūs esat bijusi tieša, arī es tāds būšu. Ja es jautāju, kādi ir jūsu nodomi, tad tas ir tāpēc, lai garantētu pats sev, ka es jums nepatīku kā "zvaigzne" vai kā "elks", jo es šādus vēstījumus saņemu daudz un es tos neatbalstu, jo vienīgais, kas ir pelnījis pielūgsmi, ir Allāhs," viņš raksta.Abdeslams saņēmis vēstules no vairākiem interesentiem, bet ir atbildējis tikai vienai sievietei, norāda laikraksts.27 gadus vecais vīrietis aprīlī tika pārvests no Beļģijas uz Franciju. Aizturēšanas operācijas gaitā Beļģijā viņš tika sašauts kājā.Abi viņa advokāti oktobrī paziņoja, ka turpmāk viņu vairs neaizstāvēs, jo viņš atsakās atbildēt uz jautājumiem.Beļģijā dzimušais Francijas pilsonis, kā tiek uzskatīts, ir vienīgais džihādists, kurš izdzīvojis pēc uzbrukumiem Francijas galvaspilsētā.Abdeslams ir apsūdzēts par to, ka nodrošinājis loģistikas atbalstu septiņiem džihādistiem, kas gāja bojā vairākās terorakta vietās - koncertzālē "Bataclan", nacionālajā stadionā "Stade de France", vairākos āros un restorānos Parīzes centrā.LETA/Foto: EPA/LETA