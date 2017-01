Zināmi decembrī skatītākie televīzijas kanāli Latvijā

Kanāla TV3 skatīšanās laika daļa bija 12,7%. Otrs skatītākais bija kanāls PBK, kuram veltīti 9,6% no kopējā TV skatīšanās laika. Savukārt trešais skatītākais kanāls bija LTV1, kura skatīšanās laika daļa bija 9,5%. Kanālam LNT veltīti 7,5%, kanālam "NTV Mir Baltic" - 7% un kanālam "RTR Planeta Baltija" - 5,6%, no kopējā TV skatīšanās laika. Kanāliem "3+" un "REN TV Baltic" katram veltīti pa 3%, kanālam TV6 - 2,6%, kanālam LTV7 - 2,1%.Turpretī kanālam "RīgaTV 24" veltīti 1,3% no kopējā TV skatīšanās laika, kanāla "TNT" skatīšanās laika daļa decembrī bija 1,1%, "Kanāla 2" - 1%, kanālu "STV" un "Nickelodeon" katra skatīšanās laika daļa bija 0,9% un kanāla "CTC Baltija" - 0,7%. Kanālu "360TV" un "Re:TV" katra skatīšanās laika daļa bija 0,6%, kanālu "FOX" un "Kidzone TV" katra skatīšanas laika daļa bija 0,5%, bet kanālu "Fox Life" un "National Geographic" katra skatīšanās laika daļa bija 0,4%. Kanālam "Sony Channel" veltīti 0,2%, kanālam "1BM" - 0,1% no kopējā TV skatīšanās laika."Kantar TNS" Reklāmu reģistra vecākais klientu vadītājs Oskars Rumpēters norāda, ka pagājušā gada decembrī TV3, PBK un LTV1 bija trīs skatītākie kanāli gan lineārās TV skatīšanās datu apkopojumā, gan apkopojumā par lineārās TV un TV ar nobīdi laikā skatīšanos kopā. Vidēji katru dienu decembrī TV skatījās 70,6% Latvijas iedzīvotāju, TV ar nobīdi laikā - 11,2%.Skatītākā TV programma decembrī bija "Latvijas lepnums 2016" kanālā TV3, kuru gan tā ētera laikā, gan ārpus tā, vēroja vidēji 12,3% jeb 239 100 Latvijas iedzīvotāju. Otrajā vietā - "Latvijas Valsts himna" kanālā PBK, kuru vēroja vidēji 11,6% jeb 225 300 Latvijas iedzīvotāju, kas vecāki par četriem gadiem. Savukārt trešajā vietā ierindojusies filma 'Viens pats mājās 2" kanālā TV3, kuru vēroja vidēji 11,3% jeb 220 800 tūkstoši skatītāju."Kantar TNS" ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu kompānija Latvijā.