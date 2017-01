Sīrija apsūdz Izraēlu raķešu triecienā armijas lidostai pie Damaskas

Atbilstoši Sīrijas valdības ziņām, šis ir jau trešais šāds incidents pēdējā laikā.Īsi pēc pusnakts no Tibērijas ezera apkaimes raidītas vairākas raķetes, kas trāpījušas līdzās Mezes armijas lidlaukam, vēsta Sīrijas oficiālā ziņu aģentūra SANA. Par to, ka uzbrukumā būtu cietušie, Sīrijas medijs neziņo.Izraēla ar saviem uzbrukumiem palīdz "teroristu grupējumiem", kas cīnās pret Sīrijas valdību, paziņojumā skaidroja Sīrijas armija."Sīrijas armijas pavēlniecība un bruņotie spēki brīdina izraēliešu ienaidnieku par atbildes soļiem uz šo kliedzošo uzbrukumu un uzsver, ka tā turpinās karu ar terorismu," teikts armijas paziņojumā.Ziņu avoti drošības spēkos pavēstīja Vācijas ziņu aģentūrai DPA, ka uzbrukumā nogalināti vismaz četri cilvēki.Izraēla par pēdējo incidentu nav sniegusi nekādus komentārus.Izraēlas aizsardzības ministrs Avigdors Lībermans nesen no jauna atkārtoja savas valdības nostāju, ka tā neiesaistīsies Sīrijas karā.Pilsoņkarš Sīrijā notiek kopš 2011.gada un sadrumstalojies daudzās frontēs starp kurdu spēkiem, mērenajiem un radikālajiem sunnītu nemierniekiem, valdības karaspēku un tai lojāliem paramilitāriem formējumiem.Atbilstoši jaunākajām sīriešu aktīvistu aplēsēm karā dzīvību zaudējuši jau vairāk nekā 300 000 cilvēku.Decembra beigās ar Turcijas un Krievijas atbalstu Sīrijas valdības un nemiernieku starpā tika panākta vienošanās par ugunspārtraukšanu, kas gan neattiecas uz ANO teroristu organizāciju sarakstā iekļautajiem grupējumiem.