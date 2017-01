Sakarā ar ēkas Aspazijas bulvārī 32 fasādes atjaunošanas darbiem no 16.janvāra līdz 1.martam no plkst. 20.00 līdz plkst. 7.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, kā arī nakts laikā tiks daļēji ierobežota transportlīdzekļu satiksme Audēju ielas posmā un virzienā no Vaļņu ielas līdz Aspazijas bulvārim.