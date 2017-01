Parisa ar jauno draugu Meksikas pludmalē

























































Parisa Hiltone ar multimiljonāru Tomasu Grosu





























Parisas Hiltones 25 bijušie mīļotie

















































Sabiedrības dāma, uzņēmēja un dīdžejmeitene Parisa Hiltone atpazīta Meksikas kūrorta Tulumas pludmalē kopā ar kādu izskatīgu plašākā sabiedrībā nepazīstamu jaunu vīrieti.Atpūšoties pludmales smiltiņās, noslēpumainais svešinieks savai jaunajai mīļotajai veltīja daudz apskāvienu un maigu uzmanības apliecinājumu. Arī Parisa gandrīz ne mirkli nespēja atraut acu no sava jaunā mīļotā.Atpūtai Meksikas kūrortā Hiltone bija izvēlējusies maxi kleitu, ko darinājis zīmols „Shahida Parides”. Veikalos tāda nopērkama par 432 eiro.Jaunā mīlestībā Parisas dzīvē ienākusi pēc viņas šķiršanās no drauga miljonāra Tomasa Grosa, ar kuru sabiedrības dāma bija kopā aptuveni gadu. Pērnā gada aprīlī klīda runas, ka pāris izšķīries, jo nav spējis vienoties, kā abiem vadīt savas impērijas, dzīvojot vienā vietā. Grosa pamata dzīvesvieta ir Šveicē, bet Parisa ar modes biznesu un dīdžeja darbu nodarbojas gan Losandželosā, gan Ibicā, un nekā nespēja to veikt, dzīvojot namiņā Šveices kalnos.Lai gan Grosam pieder privātā lidmašīna un ceļš no Šveices līdz Losandželosai aizņēmis 12 stundas, Parisai bijis grūti dzīvot tik tālu no māsas Nikijas un mammas.Pērnā gada augustā Parisa publiski apliecināja, ka viņai patīk brīvas sievietes dzīve. „Esmu brīva un to izbaudu,” izdevumam „Daily Star” norādīja bagātniece. „Nedomāju, ka tas tuvākajā laikā mainīsies.”