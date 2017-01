Cilvēki neatšķir, kurai sejai izmantota lēta kosmētika, bet kurai dārga. Vai jūs redzat atšķirību? FOTO

Izsmalcinātu zīmolu kosmētika nemaksā lēti. Katra produkta cena būs mērāma vairākos desmitos eiro. Turpretī draudzīgo cenu zīmolu izstrādājumus iespējams iegādāties vismaz uz pusi lētāk. Ja par dizaineru lūpu spīdumu nāksies šķirties no 35 eiro, tad draudzīgāki zīmoli savu izstrādājumu piedāvās par 10-15 eiro vai pat par diviem trīs eiro.Lielbritānijā esošie skaistumkopšanas produktu tirgotāji „Superdrug” veikuši eksperimentu, kurā sievietei doti divi kosmētikas līdzekļu komplekti. Viena kopējā vērtība bijusi 10 sterliņu mārciņu, otra – 100 sterliņu mārciņu. Vai atšķirība tiešām ir acīmredzama? Vai uzreiz iespējams pateikt, ka šī sieviete lietojusi lētu kosmētiku, bet tā cita – dārgu?Eksperimentā pieaicinātajai modeli lūgts vispirms nogrimēt seju ar lēto kosmētikas līdzekļu klāstu un nofotografēties. Pēc tam visu procesu atkārtot, tikai izmantojot dārgo kosmētiku. Modele izmantojusi piecus līdzīgus produktus no abām cenu kategorijām.Vēlāk fotogrāfijas rādītas „Superdrug” klientiem un taujāts, vai viņi spēj saskatīt atšķirību.Gandrīz puse aptaujāto (48%) nav spējusi saskatīt nekādu atšķirību, kas izceltu dārgo vai lēto kosmētiku.„Jums būtu jāpiemīt ērgļa acij skaistuma izšķiršanās spējā, lai saskatītu atšķirību starp 3 sterliņu mārciņu (3.45 eiro) vērtu lūpu krāsu un 40 mārciņu (46 eiro) vērtu,” norādījusi akcijas rīkotāju pārstāve.„Šis eksperiments tikai pierāda, ka izvēloties dekoratīvo kosmētiku, nav no svara, vai atļaujaties dārgākus produktus. Visu izšķir iepakojums un miljonus vērtas reklāmas kampaņas.”„Collection Naturally Matt” tonālais krēms – £2.99 (€3.44)„Collection Bronze Glow Mosaic Sunkissed” pūderis - £2.99 (€3.44)„MUA Intense Kohl eyeliner” acu kontūrzīmulis - £1 (€1.15)„Miss Sporty Fab lash Mascara” skropstu tuša - £1.99 (€2.29)„MUR Amazing lipstick The One” lūpu krāsa - £1 (€1.15)£9.97 (€11.47)„Mac Studio Fix” tonālais krēms – £22 (€25.33)„Mac Mineralise Skin Finish Powder” pūderis – £24 (€27.61)„Laura Gellar Kohl Eyeliner” acu kontūrzīmulis – £16.50 (€18.99)„Benefit They’re Real mascara” skropstu tuša – £19 (€21.86)„Illamasqua Glamore nude lipstick” lūpu krāsa – 19.50 (€22.44): £100.50 (€116.23)