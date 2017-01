Jūrmalas domē jauna vadība. Par priekšsēdētāju kļūst Rita Sproģe

Sproģi šim amatam rosināja izvirzīt Truksnis. Citi kandidāti netika izvirzīti.Par Sproģes ievēlēšanu nobalsoja 12 deputāti, pret bija divi - Mārtiņš Stulpiņš un Arnis Ābelītis no partijas "Tev, Jūrmalai" -, bet neviens neatturējās.Pirms balsojuma Sproģe uz jautājumiem par viņas nākotnes vīziju atbildēja īsi, skaidrojot, ka strādās saskaņā ar iepriekš pieņemto budžetu un attīstības plānu. "Nebūs krasu pārmaiņu. Ir darbi iesākti, un tie ir jāpabeidz. (..) Ir jābūt stabilam domes darbam," norādīja Sproģe.Viņa sevi novērtēja kā ļoti pretimnākošu cilvēku un prognozēja, ka nebūs grūtību sastrādāties ar domes deputātiem. Sproģe pēc ievēlēšanas amatā arī sacīja, ka līdzšinējā domes darbā būtiskas izmaiņas nebūtu nepieciešamas, tomēr vajadzētu attīstīt kurortoloģijas jomu. Turkšņa atkāpšanos no amata Sproģe skaidroja ar veselības problēmām, tāpat viņa uzsvēra, ka līdzšinējām domes vadītājam noteikti būtu jākandidē šogad gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās, jo viņš Jūrmalai ir "daudz devis".Savukārt par Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Jānis Lediņš (ZZS). Viņa apstiprināšanu šajā amatā atbalstīja desmit deputāti, pret bija divi un divi atturējās.Tikmēr Truksnis turpinās darbu deputāta amatā. Politiķis paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem piektdien norādīja, ka aizvadītie mēneši viņam bijuši "satraukuma un ļoti dziļu pārdzīvojumu pilni", kā arī ietekmējuši viņa veselības stāvokli."Šobrīd turpināšu darbu kā domes deputāts, un atgūšu spēkus, lai ar pārliecību un jaunu enerģiju startētu nākamajās pašvaldību vēlēšanās kā pilsētas mēra amata kandidāts," piebilda Truksnis. Viņš arī uzskaitīja līdz šīm paveikto šajā amatā, piebilstot, ka "ielikti stabili pamati būtiskākajiem darbiem".Pašlaik vēl ir aktuāls jautājums, vai Truksnis saglabās Zaļo un zemnieku savienībā ietilpstošās Latvijas Zaļās partijas (LZP) biedra statusu, jo šodien par to varētu lemt LZP domē.Kā ziņots, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētajā krimināllietā par iespējamu partijas nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā ir trīs aizdomās turētie un divas personas, pret kurām sākts kriminālprocess. Publiski zināms, ka šo personu vidū ir Truksnis un viņam piemērots aizdomās turētā statuss.Pēc informācijas par šo lietu Truksnis 13.oktobrī domes ārkārtas sēdē tika atcelts no amata, taču 4.novambrī viņš šajā amatā atgriezās.