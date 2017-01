Uz kurām valstīm bīstami braukt ar Bībeli? Valstu saraksts, kurās visvairāk necieš kristiešus

ar sarkanu krāsu izceltas valstis, kur kristieši tiek vajāti visvairāk

Jau 15. gadu pēc kārtas par kristiešiem visnelabvēlīgāko valsti pasaulē tiek atzīta īpatnējā komunisma ideoloģijas paveida – čučhes pārņemtā totalitāro valdītāju Kimu dinastijas pārvaldītā Korejas Tautas Demokrātiskā Republika.

Spiediens pret kristiešiem aug Āzijas dienvidos un dienvidaustrumos, proti, Indijā, Bangladešā, Laosā, Butānā un Vjetnamā. Budistu nacionālisma iespaidā sarakstā ir iekļauta arī Šrilanka. Indijā, līdz ar Narēndra Modi stāšanos premjerministra amatā, norisinās masveidīga hinduisma kustība ar mērķi pievērst šai reliģijai visus iedzīvotājus valstī. Ik nedēļu šeit notiek uzbrukumi apmēram 15 kristiešiem. Arī Indijas kaimiņos esošās nācijas ar hinduistu vai budistu pārsvaru izmanto reliģisko nacionālismu, lai stiprinātu varas pozīcijas agrārajos reģionos, ziņo Vatikāna Radio.Taču vislielākās vajāšanas notiek zemēs ar islāma fundamentālisma ietekmi - Tuvo Austrumu reģionā, Ziemeļāfrikā un Āfrikas Raga valstīs. Politiskā nestabilitāte un vardarbība tur izraisa ekstrēmistu kustības „Daesh”, „Al-Shabaab” un „Boko Haram”.Kristiešiem visnelabvēlīgākā vieta pasaulē jau 15 gadus pēc kārtas ir Ziemeļkoreja. Baznīca tur pilnībā ir pagrīdes statusā un tā ir atrauta no visas pasaules. Svēto Rakstu glabāšana un Dieva pielūgsme tur pakļauj riskam gan indivīdu, gan viņu ģimenes locekļu dzīvi un dzīvību.Otrajā vietā ierindojas Somālija, kur valda cilšu likumi. Katrs, kurš no islāma pāriet kristietībā, riskē ar nāves sodu. Kristiešu vajāšanu ziņā trešajā vietā ierindojas Afganistāna, tai seko Pakistāna, Sudāna, Sīrija, Irāka, Irāna un Eritreja. Tiesa, „Islāma valsts” karotāju atkāpšanās dēļ no vairākām okupētajām teritorijām, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2016. gadā kristieši ir mazāk cietuši Sīrijā un Irākā. Desmitajā vietā sarakstā ir Jemena, kur kristieši atrodas karalim uzticīgo sunnītu un Irānas atbalstīto šiītu kara krustugunīs. Vienpadsmitajā vietā ir Lībija.Pērn ticības dēļ ir nogalināti 1207 kristieši, vēsta „Porte Aperte”. Uzbrukumi notikuši 1329 baznīcām. Šie skaitļi ir tikai provizoriski, jo izdarīt precīzus aprēķinus kara skartajās zemēs nav iespējams.Te gan jāpiebilst, ka saraksta beigās minētajās valstīs kristiešu vajāšanas gan nav tik izteiktas, kā pirmo vietu ieguvējās valstīs un tajās pārsvarā kristiešiem nāves briesmas nedraud. Viņu iekļaušana „Kristum nelabvēlīgo valstu” sarakstā, iespējams, saistīta ar to, ka vietējās varas iestādes neizrāda pārlieku lielu labvēlību kristiešu aktivitātēm.Vienlaikus arī jāpiemin, ka vairākiem Latvijas iedzīvotājiem pēdējo pāris gadu laikā tomēr ir izdevies veiksmīgi paviesoties un pēc tam izrauties un dzīviem atgriezties no visantikristīgās valsts pasaulē – Ziemeļkorejas.Šo veiksminieku sarakstā var minēt gan žurnālistus Lato Lapsu un Ivaru Āboliņu, kuri pēc atgriešanās no Ziemeļkorejas publicējuši iznīcinošus rakstus par tur valdošo režīmu, gan dziedātāju Ralfu Eilandu, kurš uz turieni biji devies kā tūrists, gan daiļslidotāju Alīnu Fjodorovu, kura Ziemeļkorejas galvaspilsētā Phenjanā piedalījās starptautiskā daiļslidošanas festivālā par godu mirušajam valsts līderim Kim Čen Iram, gan arī kaislīgajiem ceļotājiem Indulim Balmakam un Ivaram Krūtainim.1. Ziemeļkoreja2. Somālija3. Afganistāna4. Pakistāna5. Sudāna6. Sīrija7. Irāka8. Irāna9. Jemena10. Eritreja11. Lībija12. Nigērija13. Maldivu salas14. Saūda Arābija15. Indija16. Uzbekistāna17. Vjetnama18. Kenija19. Turkmenistāna20. Katara21. Ēģipte22. Etiopija23. Palestīnas teritorijas24. Laosa25. Bruneja26. Bruneja27. Bangladeša28. Jordāna29. Mjanma30. Butāna31. Malaizija32. Mali33. Tanzānija34. Centrālāfrikas Republika35. Tadžikistāna36. Alžīrija37. Turcija38. Kuveita39. Ķīnas Tautas Republika40. Džibuti41. Meksika42. Komoru salas43. Kazahstāna44. Apvienotie Arābu Emirāti45. Šrilanka46. Indonēzija47. Mauritānija48. Bahreina49. Omāna50. Kolumbija