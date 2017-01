Bekhema atzīstas, ka savulaik palielinājusi krūtis pašapziņas trūkuma dēļ

Viktorija Bekhema preses konferencē 2007. gadā



























14 attēli

Viktorija Bekhema 2016. gada Kannu kinofestivāla atklāšanā















































24 attēli

Viktorijai Bekhemai 40





























































































































































































































































127 attēli

Viktorija Bekhema sabiedrības uzmanības lokā ir jau vairāk nekā 20 gadu. Popularitāti viņa iemantoja tālajā 1996. gadā, kā viena no pirmās meiteņu grupas „Spice Girls” dalībniecēm. Pēc grupas pastāvēšanas beigām Viktorija uzmanību piesaistīja kā futbolista Deivida Bekhema sieva. Savukārt pēdējo gadu laikā par viņu runā kā par veiksmīgu modes dizaineri. Visu šo daudzo gadu laikā Bekhema vairākkārt radikāli mainījusi imidžu. Viņa bija „Posh Spice” mazajā melnajā kleitiņā, glamūrīga sabiedrības dāma ar gaišām matu cirtām un silikona „bumbiņām”, kā arī solīda biznesa lēdija.Vēstulē, ko četru bērnu mamma uzrakstījusi modes žurnālam „Vogue”, viņa padalījusies domās un pastāstījusi par savām kļūdām, ko pieļāvusi. Kā lielāko kļūdu dizainere uzskata to, ka savulaik izvēlējusies palielināt krūtis. Ja viņa spētu pagriezt laiku atpakaļ, tad tai Viktorijai, kāda bija pirms desmit gadiem, ieteiktu „nebojāt savas krūtis” ar plastiskajām operācijām. „Tas bija pašapziņas trūkums,” šo aplamo izvēli pamato Viktorija. „Vajag priecāties par to, ko devusi daba, bet es biju dumja un sevi noliedzu,” raksta Viktorija, kura jau sen atbrīvojusies no krūšu implantiem. Par tiem tagad vairs atgādina tikai aizgājušo gadu fotogrāfijas.