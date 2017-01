Super viegla metode tiem, kuri vēlas sākt sarunāties angliski uzreiz!

– Protams, kā lielākā daļa, mācījos skolā. Tas bija tā virspusēji, turklāt daudz kas bija aizmirsts no tā laika. Tik cik “Please” un “Thank you” pateikt mācēju. Pirms pāris gadiem gribēju pamācīties kursos, bet tā bija pilnīga naudas bedre… Kad nokavēju pāris nodarbības, pēc tam nekam vairs netiku līdz! Jutos tik muļķīgi - zemē nomests laiks un nauda…- Viens no maniem kolēģiem riktīgi labi iemācījās angļu valodu, izmantojot Šveices programmu internetā. Viņš teica, ka bija viegli iemācīties. Izlēmu, ka arī man vismaz jāpamēģina. Patika, ka mācīšanos varu pielāgot savam grafikam, plus vēl garantija, ja nesanāktu un pēc 2 nedēļam es nerunātu angliksi - nauda man tiktu atgriezta atpakaļ. Tā es uzreiz arī piereģistrējos.- E-pastā saņēmu pieeju savām nodarbībām un sāku! Mācīties bija pavisam vienkārši, tikai klikšķini datorā. Bija interesanti, laiks mācoties paskrēja viens-divi! Un ar 15 minūtēm dienā pilnībā pietika. Tā metode, kas tur tiek izmantota, vispār ir kaut kas - neko tādu iepriekš nebiju redzējis.- Vispār nevar salīdzināt manas zināšanas pirms izgāju Šveices programmu un pēc. Tagad varu arī darbā klientam e-pastu uzrakstīt angliski bez citu palīdzības, varu sarunāties un skatīties filmas angliski.- Obligāti izmēģiniet Šveices metodi. Iepriekš nezināju, ka ir iespējams iemācīties valodu tik easy. Sper pirmo soli un piereģistrējies tagad - vēlāk sev teiksi paldies!Lai aizsargātu informāciju sniegušās personas tiesības uz privāto dzīvi, šis personas vārds ir mainīts. Attēliem ir ilustratīvs raksturs un tie neattēlo tekstā minētās personas.