Zīmīgi, ka arī Helsinku lidostas kods ir HEL, kas sasaucas ar angļu vārdu "hell" (tulk - elle) un lidmašīnas skāra galamērķa skrejceļu plkst.13, turklāt gaisa kuģis, ar kuru izpildīts reiss, ir 13 gadus vecs.



"Pilotu vidū tas ir labs joks. Es neesmu māņticīgs, man tā ir tikai sakritība," pirms reisa sacīja pilots Juha-Pekka Keidasto, piebilstot: "Ja kādu pasažieri tas satrauc, mūsu apkalpe vienmēr priecāsies palīdzēt.



Interese par šo reisu ar numuru "666" pieaug tieši "melnajās piektdienās", taču tas tiek izpildīts jau vairāku gadu garumā.

✈️️ Finnair flight 666, at 13 o'clock on Friday the 13th with a 13 year old aircraft, has landed safely in HELhttps://t.co/0kWfkcARmO pic.twitter.com/OPvpyyq4F4