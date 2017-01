Informē par konkursa "Supernova 2017" norisi





















































































Kā šodien preses konferencē paziņoja Latvijas Televīzijas (LTV) dziesmu autoru un izpildītāju konkursa "Supernova 2017" rīkotāji, dalībai konkursā bija pieteikušies 89 izpildītāji.Tajā piedalīsies Anna Zankovska ar dziesmu "Rage Love", grupa "Crime Sea" ar dziesmu "Escape", Edgars Kreilis ar "We are Angels", grupa "First Question" ar dziesmu "Naked", grupa "Franco Franco" ar "Up", Katrīna Cīrule ar "Blood Runs Quicker", Katrine Lukins ar dziesmu "Silhouette", Laura Lo ar "Little Weird", Lauris Valters ar "Magic Years", Linda Leen ar dziesmu "Who is in Charge", Markus Riva ar "Dynamit", Miks Dukurs ar "Spiritual Priest" un Miks Galvanovskis ar dziesmu "Runaway".Tāpat iespēja nokļūt "Eirovīzijā" ir grupai "My Radiant You" ar "All I Know", mūziķim Pikaso ar dziesmu "U (can Keep Your Cools)", grupai "Rock’n’Berries" ar dziesmu "Feel the Love", Santai Daņeļevičai ar "Your Breath", grupai "The HiQ" ar dziesmu "Taju Ot Lyubvi", izpildītājam "The Ludvig" ar dziesmu "I’m in Love with You", Tomam Kalderauskim ar dziesmu "We Won’t Back Down", grupai "Triana Park" ar dziesmu "Line", kā arī grupai "UP" ar dziesmu "One by One".Jau ziņots, ka LTV ēterā "Supernova 2017" sagatavošanās raidījumi "Aizkulises" un "Dalībnieku atlase" būs skatāmi 22. un 29. janvārī, savukārt konkursa norise tiešraidē LTV1 būs skatāma 5., 12., 19. un 26. februārī.