Satiek mīļoto vīrieti snaiperu apsēstā pilsētā

Vīriešu simpātijas izrādās abpusējas

Nejefs Hrebids, pildot tulka lomu ASV armijas misijās Irākā. Bto, kuram iepaticies ASV formā tērptais puisis, regulāri izlicies, ka viņam nepieciešami Nejefa tulka pakalpojumi, tādējādi noorganizējot abu satikšanos.

Amerikāņu kapteinis „svēta” abu vīru attiecības

Ja paliktu Irākā, būtu spiesti apprecēt sievietes

Geju pāris atrod laimi Amerikā

Militārās formas un dzīvi kazarmās abi nomainījuši pret stilīgām frizūrām, džemperiem un dzīvoklīti Sietlā, ASV.

Bto Allami savu jaunatrasto dzīvi labprāt izrāda arī sociālajos tīklos:

Nejefs ASV un Irākas karā nonāca 2003.gadā. Puisis bija absolvējis mākslas skolu, taču mākslas speciālists par karalauku pārtapušajā Tuvo austrumu valstī nevienam nebija vajadzīgs. Tā nu Nejefam neatlika nekas cits, kā pieteikties ASV armijā par tulku – tolaik irākiešiem tas bija salīdzinoši viegli iegūstams, taču pagalam bīstams darbs.„Es biju dislocēts Ramadi pilsētā. Tobrīd tā bija sliktākā iespējamā vieta, kur atrasties – dodoties patruļās, rēķinājāmies, ka cilvēki ies bojā no paštaisītiem spridzekļiem un snaiperu uguns. Kādā brīdī es sev jautāju: Kādēļ es šeit atrodos? Kādēļ es daru šo darbu?” BBC atklāj Nejefs.Taču pavisam nejauša tikšanās ar vienu no Irākas armijas karavīriem izmainīja visu. „Kādu dienu es sēdēju ārā un redzēju kā no dušas kabīnes iznāk kāds čalis. Ievēroju, ka viņa mati bija melni, ļoti spīdīgi, un viņš smaidīja. Pie sevis nodomāju – Ak Dievs! Viņš ir tik pievilcīgs!” atceras Nejefs, „Likās, ka kaut kas ļoti skaists ir noticis šajā visādi citādi briesmīgajā vietā.”Nejefa seksuālā orientācija bija noslēpums – par to sākumā nenojauta nedz viņa dienesta biedri, nedz arī bruņoto spēku komandieri. Lieki piebilst, ka reklamēt savu netradicionālo seksuālo interesi musulmaņu valsts armijas priekšā tolaik būtu bijis tikpat bīstami, cik doties ielu kaujās bez ķiveres.„Irākā uz gejiem skatās kā uz kaut ko totāli nepareizu. Atzīšanās gādātu par milzu kaunu ģimenei, pastāv arī risks tikt nogalinātam,” intervijā skaidro Nejefs.Tolaik Nejefam vēl nebija ne mazākās nojausmas, taču pie dušām pamanītais irākiešu armijas kareivis Bto Allami jau pirms tam bija ieķēries Nejefā. „Man bija tāda dīvaina sajūta, it kā es viņu būtu meklējis visu savu dzīvi. Laika gaitā manas jūtas vien pieauga un es gribēju ar viņu parunāt,” atklāj Allami.Pavisam drīz abiem vīriešiem tika dota iespēja iepazīties tuvāk – viņi piedalījās kaujas misijā, kurā ASV un Irākas bruņotie spēki veica uzbrukumu kādai Sadama Huseina nemiernieku ieņemtai slimnīcai. „Pēc kopīgām patruļām mēs bieži vien devāmies atpakaļ uz bāzi un Bto uzaicināja mani ieturēt vakariņas kopā ar viņu un pārējiem karavīriem,” stāsta Nejefs, „Nakti pēc nakts mēs pavadījām runājoties un manas jūtas pret viņu kļuva arvien spēcīgākas.”Kādu dienu Nejefs un Bto izdomāja ieganstu, lai varētu pabūt divvientulībā. Abi sēdēja tumšā, ASV "Hammeru" pārpildītā autostāvvietā. „Jutos ļoti tuvs Nejefam un sapratu, ka ir laiks pateikt visu,” stāsta Bto, „Izstāstīju, kā jūtos un, ka mīlu viņu, pēc kā viņš mani noskūpstīja un aizgāja. Tā bija neatkārtojama nakts – divas dienas pēc tam nespēju neko ieēst!”Abu attiecības attīstījās ļoti strauji un iemīlējušies kareivji kopā pavadīja arvien vairāk laika. „Pildot kaujas uzdevumus, centos atrasties pēc iespējas tuvāk viņam, neskatoties uz to, ka mans uzdevums bija palīdzēt amerikāņiem. Brīvajā laikā kopā pastaigājāmies, uzņēmām dažas fotogrāfijas,” izstāsta Nejefs.Abu kareivju tuvību pavisam drīz atklāja arī amerikāņu un irākiešu kolēģi. „Izstāstīju savam kapteinim no ASV armijas par Bto un viņš man palīdzēja, izkārtojot, ka Bto tiek ielaists amerikāņu bāzē uz dažām naktīm,” atklāj Nejefs. „Tiesa gan, daži no karavīriem, uzzinot, ka esmu gejs, beidza ar mani sarunāties un viens tulks-kolēģis dusmās metās virsū un salauza man roku ar lielu nūju.”2007.gadā Nejefs un Bto tika dislocēti Irākas dienvidu daļā – abiem paveicās, ka tika nosūtīti uz vienu pilsētu, taču par atklātām attiecībām nevarēja būt ne runas. 2009.gadā Nejefs oficiāli lūdza patvērumu ASV, jo pēc ilglaicīgas sadarbības ar amerikāņu armiju dzīves turpināšana Irākā būtu bijusi bīstama.„Man šķita - ja es spētu iekļūt ASV, Bto tas nāktos daudz vienkāršāk,” atceras Nejefs, „Es zināju, ka Irākā mums abiem nebūtu nākotnes. Mēs būtu spiesti apprecēt sievietes un atlikušo dzīvi nodzīvot, slēpjoties no apkārtējiem. Skatoties tādus raidījumus kā „Queer As Folk” (ASV TV šovs par trīs homoseksuālu vīriešu dzīvi geju ciematā), sapratu, ka otrā pasaules pusē patiesi eksistēja vide, kurā geji var dzīvot droši un bez nāves bailēm.”Nejefam paveicās – patvērums viņam tika piešķirts. Taču viņa pūles nokārtot vīzu Bto beidzās neveiksmīgi. Tajā pašā laikā Bto ģimene atklāja, ka viņu dēls ir homoseksuālis un mēģināja viņu piespiest apprecēt sievieti. Nekas cits neatlika kā bēgt no dzimtenes un patverties Beirūtā, Libānā. „Tas nebija viegls lēmums – spēkā palika 25 gadu ilgs līgums ar Irākas armiju. Papildus tam, biju vienīgais apgādnieks ģimenē. Taču man bija skaidrs, ka mana dzīve ir citur, kopā ar Nejefu,” intervijā izstāsta Bto.Savas neatlaidības dēļ, cenšoties nonākt ASV, Bto nonāca ANO redzeslokā. Pēc birokrātijas, pārbaužu un interviju gūzmas, Bto tika piešķirta atļauja uzturēties ASV. „Sākumā neticēju. Man vajadzēja pārjautāt atkal un atkal. Kad izgājām ārā no kabineta, es raudāju un trīcēju no prieka – nespēju noticēt, ka mums tik tiešām ir dota iespēja dzīvot kopā!” prieka mirkli atceras Bto.2014.gadā Nejefs un Bto apprecējās Vankūverā, Kanādā, savukārt pēcāk uzrīkoja savas sapņu kāzas Vašingtonas štatā, ASV. Šobrīd abi mitinās dzīvoklī Sietlā. Nejefs strādā kā mājokļu interjera dizaineris, savukārt Bto, kurš nākamgad cer iegūt ASV pilsonību, strādā par kādas dzīvojamās ēkas menedžeri.„Šobrīd mēs droši varam iet pa ielu, sadevušies rokās!” priecājas Nejefs. „Pirms visa šī mūsu gadījums bija bezcerīgs, taču Sietla ir gejiem draudzīga pilsēta – dzīvojam kā sapnī, brīvi,” piebilst viņa dzīvesbiedrs Bto.Par abu stāstu nesen, 2016.gadā tapusi arī dokumentālā filma ar nosaukumu „Out of Iraq” (No Irākas).