Polijas šoferi uz Latvijas ceļiem bieži iesaistīti traģiskās avārijās. Drausmīgā statistika

12. janvārī uz Bauskas šosejas notika traģiska avārijā, kurā gāja bojā divi cilvēki. Bauskas šosejas 50. kilometrā kravas automašīna „DAF”, kuru vadīja 1966. gadā dzimis Polijas valsts piederīgais, sadūrās ar vieglo automašīnu „BMW", kuru vadīja 1986. gadā dzimis vīrietis. Negadījumā bojā gāja „BMW" vadītājs un tā pasažieris - 1995. gadā dzimis vīrietis. Šobrīd tiek skaidroti precīzi notikušā negadījuma apstākļi, taču konkrētas versijas policija pagaidām nekomentē. Par notikušo sākts kriminālprocess.Tikmēr policijas hronikas liecina, ka poļu šoferīši uz mūsu ceļiem regulāri ir izraisījuši avārijas. Pārsvarā negadījumos bija iesaistītas tieši kravas automašīnas:* 2016. gada 2. februārī uz Bauskas šosejas, aptuveni četru kilometru attālumā no Ķekavas avarēja kāds kravas automobilis no Polijas. Braucamrīka stūrētājs pagaidām vēl neskaidru iemeslu dēļ zaudēja kontroli par desmitiem tonnas smago auto, iebraucis pretējā joslā, kur tikai laimīgas sagadīšanās dēļ neatradās kāds cits spēkrats. Kravas automobilis ar savu svaru „aizslaucījis” autobusa pieturu un ieslīdējis grāvī. Aptuveni trīs stundas pēc notikušā negadījumā iesaistītais šoferis lūdzis arī mediķu palīdzību.* Pagājušā gada 18. janvārī Rīgā uz Dienvidu tilta avarēja kravas auto pie kura stūres bija poļu šoferis 2,6 promiļu lielā alkohola reibumā.* 2015. gada 26. oktobrī uz Vidzemes šosejas Garkalnē, Polijas pilsoņa Mihala Jablonska vadīta kravas automašīna "Scania", saduroties ar vieglo automašīnu "Opel Vectra", ietriekusies vairākos riteņbraucējos, kuri bija devušies treniņa braucienā. Vieglā automašīna bija pavadošā automašīna Rīgas Riteņbraukšanas skolas riteņbraucēju grupai. Aiz tās aizvējā brauca 12 gadus vecs zēns, kurš cieta vissmagāk un pēc tam vairākus mēnešus ārstējās slimnīcā. Kopumā negadījumā cieta 11 riteņbraucēji. Par notikušo uzsāka kriminālprocesu. Rīgas rajona tiesa vainīgo šoferim sākumā piemēroja apcietinājumu, bet vēlāk viņu atbrīvoja.* 2015. gada augustā Ķekavas novadā uz Bauskas šosejas mikroautobuss „Peugeot” iebrauca pretējā joslā, kā rezultātā notika sadursme ar vieglo automašīnu "Volvo" un sekojoši ar vēl vienu mikroautobusu "Volkswagen”. Autoavāriju šosejas izraisīja mikroautobuss no Polijas. 1992. gadā dzimušais mikroautobusa "Peugeot" šoferis avārijā guva traumas un nonāca slimnīcā. Negadījumā cieta vēl pieci cilvēki. Automašīnas negadījumā bija cietušas tik smagi, ka cietušo atbrīvošanai no to vrakiem bija nepieciešama ugunsdzēsēju palīdzība.* 2014. gada 7. decembrī Tukuma novada Tumes pagastā notika busiņa un vieglās automašīnas sadursme, kurā cieta pieci cilvēki, no viņiem četri bija Polijas iedzīvotāji un viens Latvijas iedzīvotājs. Avārija notika, kad busiņš „Mercedes-Benz Sprinter", kurā atradās Polijas iedzīvotāji, brauca pa slidenu ceļu un šoferis zaudēja kontroli pār transportlīdzekli. Busiņš iebrauca pretējā joslā un sadūrās ar vieglo automašīnu „Opel Insignia”.* 2014. gada vasarā prokuratūra Madonas rajona tiesai nodeva krimināllietu, kurā kravas automašīnas šoferis no Polijas tika apsūdzēts par traģiskas avārijas izraisīšanu ar diviem bojāgājušajiem. Prokuratūra uzskatīja, ka apsūdzētais neizvēlējās ceļa un meteoroloģiskajiem apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā sadūrās ar vieglo automašīnu. Ceļu satiksmes negadījumā gāja bojā 1980. gadā dzimusi sieviete un 2009. gadā dzimis bērns, bet vienai personai tika nodarīti smagi miesas bojājumi. 2015. gada janvārī Madonas rajona tiesa poļu šoferi atzina par vainīgu un viņam piesprieda gadu ilgu cietumsodu. Tiesas nolēmums vēlāk tika pārsūdzēts