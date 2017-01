Šobrīd Rīgas "Dinamo" vēl teorētiski var tikt starp konferences astoņām labākajām komandām, lai gan skaidrs, ka praktiski tas nav iespējams. Jau sestdien Latvijas klubs oficiāli varēja šķirties no šīm cerībām, taču tad bija nepieciešams, lai Helsinku "Jokerit" izcīna uzvaru, tāpat, lai panākumu gūst "Vitjaz", taču Somijas klubs zaudēja pagarinājumā, līdz ar to teorētiski "Dinamo" viņus var apsteigt."Vitjaz" savā laukumā ar 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) uzveica divkārtējo Gagarina kausa ieguvēju Kazaņas "Ak Bars".Rezultātu jau otrajā minūtē atklāja "Ak Bars" spēlētājs Mihails Gluhovs, tomēr turpinājumā "Vitjaz" rindās trīs vārtus pēc kārtas iemeta Aleksejs Kopeikins, Mario Kempe un Aleksejs Makejevs. Kaut piecas minūtes pirms pamatlaika beigām Maksims Lazarevs vienus vārtus "Ak Bars" atguva, turpinājumā "Vitjaz" izdevās noturēt uzvaru.Līdz ar to "Vitjaz" komanda ar 75 punktiem 50 spēlēs ieņem septīto vietu Rietumu konferences kopvērtējumā. Tikpat punktu ir arī "Jokerit", bet Rīgas "Dinamo" ar 45 punktiem 50 cīņās ir konferences pēdējā, 14.pozīcijā. Līdz sezonas beigām rīdziniekiem ir vēl desmit spēles."Jokerit" ir 18 uzvaras pamatlaikā, kamēr rīdziniekiem desmit, taču KHL nolikums paredz, ka augstāku vietu kopvērtējumā ieņem komanda, kura pamatlaikā uzvarējusi vairāk spēlēs. Tikai šī nolikuma punkta dēļ rīdziniekiem vēl saglabājušās teorētiskas izredzes, kuras gan droši zudīs nākamās nedēļas sākumā.Rīdzinieki bez izslēgšanas turnīra būs palikuši jau trešo sezonu pēc kārtas.Kā zināms, Rīgas "Dinamo" komanda pašlaik atrodas sezonas tālākajā izbraukumā un sestdien, devīto reizi sezonā nespējot gūt vārtus, ar 0:5 cieta sagrāvi pret Habarovskas "Amur" komandu. Sērijas turpinājumā pirmdien rīdziniekiem Ķīnā gaidāma spēkošanās ar Pekinas "Kuņluņ Red Star" hokejistiem, bet ceturtdien Baltkrievijā būs jāspēkojas ar Minskas "Dinamo".