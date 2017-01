Mūrnieces preses sekretāres Dace Balode informēja, ka Saeimas priekšsēdētāja šonedēļ tikās ar ministriju parlamentārajiem sekretāriem, lai pārrunātu aktuālos likumprojektus Saeimas ziemas un daļēji arī pavasara sesijā. Mūrniece aicinājusi ministrijas cieši sadarboties ar atbildīgajām Saeimas komisijām jau likumprojektu tapšanas sākumā.Starp būtiskākajiem jautājumiem, kas būs parlamenta darba kārtībā, ir Nodokļu politikas apakškomisijas darbs pie nodokļu pamatnostādnēm, lai īstenotu nodokļu sistēmas reformu. Mūrniece arī izteica vēlmi saņemt no Nodokļu apakškomisijas progresa ziņojumus, jo nodokļi ir ļoti svarīga tēma, tāpēc jāzina, kā virzās darbs.Tāpat būs būtiski maksātnespējas uzraudzības reformas tālākie darbi - par šiem jautājumiem 27.janvārī Saeimā tiek rīkota diskusija. Saeimā būs diskusijas arī par veselības aprūpes reformu, jo sākot no 25.janvāra veselības ministre Anda Čakša plāno iepazīstināt frakcijas ar ministrijas piedāvājumu.Savukārt Sociālo un darba lietu komisija strādās ar vairāku jautājumu loku, no kuriem galvenie būs iedzīvotāju materiālā atbalsta pilnveide, piemēram, sociālās apdrošināšanas sistēmas finansēšanas turpmākā attīstība, kā arī ģimeņu labklājības sekmēšanu un invaliditātes noteikšanas procesa un pakalpojumu pilnveide personām ar invaliditāti.Saeimas darba kārtībā būs Latvijas militārās sadarbības līgumi ar ASV un Kanādu, kā arī brīvās tirdzniecības līguma ar Kanādu ratifikācija un stratēģiskās partnerības līgums ar Kanādu. Tāpat plānots darbs arī ar citu jomu jautājumiem.Tiekoties ar parlamentārajiem sekretāriem, Saeimas priekšsēdētāja atkārtoti uzsvēra, ka svarīgi, lai ministri personīgi ierastos atbildēt uz deputātu jautājumu. Šos jautājumus tradicionāli uzdod opozīcijas partiju deputāti. Vairāki parlamentārie sekretāri esot norādījuši, ka dažkārt deputātu nejautā skaidrojumu vai viedokli, bet prasa atsūtīt dažādus dokumentus.Mūrniece arī uzsvēra, ka gada sākums Saeimā iezīmēsies ar Analītiskā dienesta izveidi, kura galvenais uzdevums būs pilnveidot likumdošanas kvalitāti un nodrošināt parlamenta kontroli pār izpildvaru. Paredzams, ka dienests darbu sāks 1.martā.Savukārt nākamnedēļ paredzēts apstiprināt pilnvaras četriem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem, kā arī apstiprināt amatā Valsts kontrolieri.