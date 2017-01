Karsumam 11. vārti sezonā; Maskavas "Dinamo" sagrauj "Ladu" un turpina uzvaru sēriju

Maskavas klubs savā laukumā ar 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) sagrāva latviešu bagāti pārstāvēto Toljati "Lada" vienību un vārtus neielaida jau otrajā cīņā pēc kārtas. "Lada" sastāvā ir vārtsargs Edgars Masaļskis un aizsargs Kristaps Sotnieks, bet vienības galvenā trenera pienākumus pilda Artis Ābols.Aizvadītajā cīņā tieši Karsums piektajā minūtē pēc lieliskas individuālās darbības kritienā atklāja rezultātu un vēlāk izrādījās, ka šie bija uzvaras vārti. Pa vieniem vārtiem mājiniekiem iemeta arī Andrejs Kuteikins, Maksims Karpovs, Nikolajs Čebikins un Somijas aizsargs Juso Hietanens.Karsums šajā mačā laukumā pavadīja 14 minūtes un 14 sekundes, kuru laikā veica divus metienus pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, nopelnīja četras soda minūtes un zaudēja vienīgajā iemetienā, kurā piedalījās.Šosezon latviešu uzbrucējs 44 mačos guvis 11 vārtus un veicis 13 rezultatīvas piespēles, kas viņam ļauj atrasties vienības rezultatīvāko spēlētāju galvgalī. Pa 24 punktiem savākuši arī Aleksejs Cvetkovs un Deniss Kokarevs, tomēr viņiem ir mazāk gūto vārtu.Karsums guva trešos uzvaras vārtus šosezon, kas ir tikpat cik iespējis Maksims Karpovs.Sotnieks šoreiz laukumā bija 23 minūtes un 32 sekundes, kas bija ilgākais laiks mačā, izceļoties ar diviem bloķētiem metieniem un diviem spēka paņēmieniem, bet reizi pret viņu tika pārkāpti noteikumi.Tikmēr Masaļskis palika uz rezervistu soliņa, kamēr Iļja Ježovs "Lada" vārtos atvairīja 29 no 34 pretinieku metieniem.Citā mačā Latvijas hokeja aizsargs Oskars Bārtulis, aizvadot lielu spēles laiku, sestdien pagarinājumā asistēja partnerim Vladivostokas "Admiral" uzvaras vārtu guvumā, palīdzot komandai savās mājās ar 5:4 (2:1, 2:1, 0:2, 1:0) uzvarēt Helsinku "Jokerit", kas spēlēja bez Artūra Kuldas.Bārtulis pagarinājuma otrajā minūtē, spēlējot formātā trīs pret trīs, asistēja Maksimam Kazakovam, kurš laukuma saimniekiem nodrošināja svarīgu uzvaru un divus punktus. Kazakovs šajā mačā izcēlās ar "hat-trick".Pamatlaikā "Admiral" nespēja nosargāt trīs vārtu pārsvaru, jo 34.minūtē bija vadībā ar 4:1, bet izlīdzinājumu "Jokerit" panāca jau 47.minūtē.Bārtulis šajā mačā spēlēja 30 minūtes un sešas sekundes, trīs reizes metot pa vārtiem, bloķējot vienu metienu un izdarot vienu spēka paņēmienu.Šosezon "Admiral" kapteinis 45 mačos guvis divus vārtus un veicis sešas rezultatīvas piespēles.Tikmēr Kulda šai spēlei nebija pieteikts. Pēdējo reizi viņš spēlēja 27.decembrī, kad "Jokerit" mājās ar 2:3 pagarinājumā zaudēja Rīgas "Dinamo". Savukārt "Jokerit" komanda pēdējās sešās spēlēs cietusi piecas neveiksmes.Maskavas apgabala "Vitjaz" savā laukumā ar 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) uzveica divkārtējo Gagarina kausa ieguvēju Kazaņas "Ak Bars", kas piedzīvoja ceturto neveiksmi pēc kārtas.Rezultātu jau otrajā minūtē atklāja "Ak Bars" spēlētājs Mihails Gluhovs, tomēr turpinājumā "Vitjaz" rindās trīs vārtus pēc kārtas iemeta Aleksejs Kopeikins, Mario Kempe un Aleksejs Makejevs. Kaut piecas minūtes pirms pamatlaika beigām Maksims Lazarevs vienus vārtus "Ak Bars" atguva, turpinājumā "Vitjaz" izdevās noturēt uzvaru.Savukārt Latvijas komanda Rīgas "Dinamo", kas pašlaik atrodas sezonas tālākajā izbraukumā, devīto reizi sezonā nespējot gūt vārtus, ar 0:5 (0:0, 0:3, 0:2) cieta sagrāvi pret Habarovskas "Amur" komandu.Rīgas "Dinamo" komanda no Rietumu konferences astotajā vietā esošās "Jokerit" komandas jau atpaliek par 30 punktiem, bet līdz sezonas beigām vēl ir desmit spēles. "Jokerit" ir 18 uzvaras pamatlaikā, kamēr rīdziniekiem desmit, taču KHL nolikums paredz, ka augstāku vietu kopvērtējumā ieņem komanda, kura pamatlaikā uzvarējusi vairāk spēlēs. Tikai šī nolikuma punkta dēļ rīdziniekiem vēl saglabājušās teorētiskas izredzes, kuras gan droši zudīs nākamās nedēļas sākumā.KHL un Rietumu konferences līdere ir Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa trenētā Sanktpēterburgas SKA, kas 49 cīņās tikusi pie 115 punktiem, bet par punktu mazāk ir 50 spēles aizvadījušajai Maskavas CSKA. Šīs abas komandas jau nodrošinājušas vietu izslēgšanas turnīrā.Tikmēr Kaspara Daugaviņa pārstāvētā un Pētera Skudras trenētā Ņižņijnovgorodas "Torpedo" ar 94 punktiem 49 spēlēs ir trešā. Piektā ar 89 punktiem ir Maskavas "Dinamo", bet Helsinku "Jokerit" ar 75 punktiem 49 mačos atkāpusies uz astoto pozīciju.Savukārt Rīgas "Dinamo" ar 45 punktiem 50 spēlēs Rietumu konferencē ir pēdējā starp 14 vienībām, bet no izslēgšanas turnīra zonas to šķir 30 punkti. Līdz sezonas beigām rīdziniekiem arī iespējams iegūt vairs tikai 30 punktus.Austrumu konferencē līderei Magņitogorskas "Metallurg" ir 105 punkti 49 spēlēs, kamēr "Admiral" ar 69 punktiem ir astotā.Tikmēr "Lada" ar 57 punktiem 50 spēlēs ir 12.pozīcijā, no astotās vietas atpaliekot par 12 punktiem.