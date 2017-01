Visvairāk snidzis Latgales austrumos - Rēzeknē sniega segas biezums palielinājies no 9 līdz 17 centimetriem. Daugavpilī sniega krājumi auguši no 17 līdz 22, Jēkabpilī - no 16 līdz 19, Gulbenē - no 14 līdz 18, Alūksnē - no 9 līdz 13 centimetriem.Valsts rietumu un centrālajā daļā sniega sega vietām kļuvusi nedaudz biezāka, citviet tā saplakusi par vienu diviem centimetriem. Aizkraukles, Ogres un Siguldas pusē, kā arī Rīgas pilsētas austrumos un apkārtējos novados saglabājas 20-25 centimetrus dziļš sniegs.Vismazāk sniega aizvien ir Kurzemes piekrastē un Salacgrīvas novadā, kur vietām ir mazāk nekā trīs centimetri sniega.Lietuvā ir aptuveni tikpat daudz sniega kā Latvijā, Igaunijā mazāk, savukārt Baltkrievijas ziemeļos sniega segas biezums vietām sasniedz 32 centimetrus.