Negadījumā gājušas bojā divas sievietes, kuras atradās automašīnā "Opel" - 1949.gadā dzimusī auto vadītāja un 1964.gadā dzimusī pasažiere.Kā norāda policijas pārstāvji, patlaban informācija liecina, ka negadījums, iespējams, noticis, jo vienai no automašīnas "Opel" riepām nav bijis atbilstošs protektora dziļums. Taču negadījuma iemesli vēl tiek skaidroti.Kopumā pagājušajā diennaktī reģistrēti 82 ceļu satiksmes negadījumi, kuros kopumā gājuši bojā divi cilvēki, bet vēl seši cietuši.Sestdienas vakarā plkst.18.29 Brocēnu novada Blīdenē uz Liepājas šosejas automašīna "Ford Transit" nobrauca no ceļa un apgāzās. Negadījumā cieta automašīnas vadītājs 1962.gadā dzimis vīrietis, kurš nogādāts slimnīcā.Plkst.23 Jelgavā, Lielajā ielā 1963.gadā dzimuša vīrieša vadīta automašīna "Citroen C3" uzbrauca 1972.gadā dzimušam gājējam. Cietušais nogādāts slimnīcā.Kā ziņots, vakar pusdienlaikā Rīgā, Stabu ielas krustojumā ar Krišjāņa Barona ielu notika sadursme starp automašīnu "Honda", kuru vadīja 1985.gadā dzimusi sieviete, un automašīnu "Volkswagen", kuru vadīja 1987.gadā dzimis vīrietis. Kā informē policija, slimnīcā nogādāta vienas no negadījumā iesaistīto automašīnu pasažiere, 1988.gadā dzimusi sieviete.