Kivlenieks cīņas iesāka vēl piektdien Nāciju kausā, kas bija kā kvalifikācija pamatsacensībām, kur guva uzvaru, un pārliecinoši nostartēja arī svētdien pirmajā braucienā, finišējot pēc 47,971 sekundes. Viņš tobrīd tikai par nepilnām trim simtdaļām atpalika no leģendārajam itālim Armīnam Cīgeleram piederošā trases rekorda, ko turpinājumā pārspēja krievs Semjons Pavļičenko.Brauciena beigās izrādījās, ka Pavļučenko ir vienīgais sportists, kurš spēja apsteigt Kivlenieku. Latvijas atlēts no līdera atpalika par 0,134 sekundēm, bet vēl desmitdaļu pēc pirmā brauciena zaudēja Pasaules kausa kopvērtējuma līderis Romāns Repilovs no Krievijas.Tomēr otrajā braucienā Kivlenieks uzrādīja tikai devīto rezultātu un summā atkrita uz sesto pozīciju, tomēr tāpat sasniedza pārliecinoši labāko rezultātu šosezon.Sacensībās uzvaru guva Pavļičenko, kurš par 0,141 sekundi apsteidza Repilovu, bet trešo vietu izcīnīja austrietis Volfgangs Kidls, kurš pēc pirmā brauciena bija tikai sestais.Kivlenieks uzvarētājam summā piekāpās par 0,382 sekundēm.Arī pārējie Latvijas sportisti nobrauca ļoti sekmīgi un visi iekļuva labāko piecpadsmitniekā, kvalificējoties vēlāk svētdien gaidāmajam Sprinta kausam, kur būs iespēja iegūt papildus punktus Pasaules kausa kopvērtējumā. Septīto vietu izcīnīja Artūrs Dārznieks, kurš pēc pirmā brauciena bija devītais, bet otrajā uzrādīja septīto labāko rezultātu. Desmito vietu guva Riks Kristens Rozītis, kurš šajā pozīcijā bija jau pēc pirmā brauciena, bet otrajā to noturēja pat ar 14.ātrāko rezultātu. Savukārt 14.vietu izcīnīja šosezon neveiksmīgi startējošais Kristaps Mauriņš, kurš pēc pirmā brauciena bija 15.pozīcijā, bet otrajā uzrādīja 16.rezultātu, tomēr tāpat spēja pakāpties nedaudz augstāk.Pasaules kausa kopvērtējumā pēc sešos posmos aizvadītām astoņām sacensībām jau pirmās divas vietas ieņem krievu sportisti - pie 547 punktiem ticis Repilovs un ar 515 punktiem seko Pavļičenko. Tikmēr trešais ar 506 punktiem ir Kindls.Kivlenieks veicis kāpumu par divām pozīcijām un tagad ar 194 punktiem ir 15.vietā, Rozītis ar 144 punktiem pakāpies uz 19.pozīciju, vien trīs sacensības aizvadījušais Dārznieks ar 99 punktiem ir 24.vietā, bet Mauriņš ar 49 punktiem pacēlies uz 35.pozīciju.Kopvērtējuma 39.vietā ar 26 punktiem ir arī Kristens Aparjods, kurš gan Siguldā nestartēja, jo paralēli sacenšas Pasaules kausa posmā junioriem.Sacensībās Siguldā iepriekšējos divus gadus labākais no latviešiem bija Rozītis, kurš pērn izcīnīja desmito vietu Pasaules kausa etapā, bet 2015.gadā ierindojās desmitajā vietā arī pasaules čempionātā.Svētdien Siguldā kopā tiks sadalīti pieci medaļu komplekti. Jau plkst.12.20 sāksies Sprinta kausa sacensības. Tajās tiek veikts viens brauciens, turklāt laika atskaite sākas nevis no starta vietas, bet gan aptuveni 100 metrus pēc tā, kad kamaniņu braucēji jau ir ieskrējušies. Lai attīstītu kamaniņu sporta veidu, Sprinta kausa izcīņa 2013./14.gada sezonā tika ieviesta kā inovatīvs risinājums, kas nākamajā sezonā tika papildināts. Sprinta kausā pie starta tiek 15 labākie katrā disciplīnā pēc Pasaules kausa posmā sasniegtajiem rezultātiem.Pēc sestdienas braucieniem jau bija zināms, ka Sprinta kausā Latviju pārstāvēs Oskara Gudramoviča/Pētera Kalniņa un Kristena Putina/Imanta Marcinkēviča divnieku ekipāžas, kā arī Elīza Cauce un Ulla Zirne dāmu sacensībās, bet svētdien viņiem pievienojās visi četri vīri.Tikmēr posms plkst.14.45 noslēgsies ar komandu stafeti, kur pirms nedēļas Latvija izcīnīja trešo vietu Eiropas čempionātā. Sākotnēji šī etapa kalendārā stafetes nebija, tomēr tā kā sezonas trešajā posmā Vistlerā stafeti nebija iespējams aizvadīt, tā pārcelta uz Siguldu.Sacensības visas dienas garumā tiešraidē iespējams vērot "Lattelecom" televīzijas kanālā "Best4Sport TV".LETA jau vēstīja, ka posma ievadā sestdien divnieku sacensībās Gudramovičs un Kalniņš otro gadu pēc kārtas savās mājās notiekošajās sacensībās tika pie sudraba medaļām, Putins un Marcinkēvičs izcīnīja astoto vietu, pirmo reizi karjerā Pasaules kausa posmos tika labāko desmitniekā, bet titulētie brāļi Andris un Juris Šici piedzīvoja kritienu, piedevām Andris iedzīvojās pleca savainojumā.Tikmēr dāmu sacensībās Cauce ieņēma 11.vietu, Zirne ierindojās 12.pozīcijā, bet Kendija Aparjode guva 17.vietu.Pēc šī posma pasaules labākajiem sportistiem būs viena brīva nedēļa, bet janvāra beigās Īglsas trasē Austrijā notiks pasaules čempionāts.Kā ziņots, pagājušajā nedēļā Kēnigszē trasē Vācijā Pasaules kausa piektā posma ietvaros notika arī Eiropas čempionāts, kurā Latvija tika pie bronzas medaļas stafetē, ceturto gadu pēc kārtas kāpjot uz Vecā kontinenta meistarsacīkšu goda pjedestāla.Nākamgad Latvijas Kamaniņu sporta federācija Siguldā paralēli Pasaules kausa posmam vēlas organizēt arī Eiropas čempionātu.