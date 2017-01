Rastorgujevam - 10. vieta Pasaules kausa iedzīšanas sacensībās

Iedzīšanā uz starta izgāja uzreiz divi Latvijas atlēti. Piektdien aizvadītajās desmit kilometru sprinta sacensībās Rastorgujevs izcīnīja 22.vietu, divās šaušanās neizverot divus mērķus, bet pieredzējušais Ilmārs Bricis ieņēma 44.vietu, par nepilnām sešām sekundēm atpaliekot no labāko četrdesmitnieka, kas nodrošinātu punktus kopvērtējumā.Svētdien iedzīšanā Rastorgujevs pirmajā šaušanā kļūdījās reizi, bet tāpat iekļuva labāko divdesmitniekā, savukārt Bricis pamanījās pieļaut divas kļūdas un bija atkāpies uz pēdējo pozīciju, turpinājumā no tās vairs neizkļūstot. Tikmēr Latvijas izlases līderis otro šaušanu veica nekļūdīgi un pakāpās jau uz 14.pozīciju, ko saglabāja arī pēc trešās viesošanās ugunslīnijā, kad sniegainos laikapstākļos pieļāva vienu kļūdu.Savukārt ceturtajā šaušanā Rastorgujevs bija nekļūdīgs un pacēlās uz astoto pozīciju, bet līdz finišam noturēja vietu desmitniekā.Rastorgujevs labāko rezultātu šosezon iedzīšanā sasniedza trešajā posmā Nove Mesto, kad guva septīto vietu, kas sekoja pēc sestās pozīcijas sprintā.Svētdien kārtējo uzvaru izcīnīja titulētais francūzis Martēns Furkads, kurš, neskatoties uz trijām kļūdām, par 18,3 sekundēm apsteidza norvēģi Ēmilu Hegli Svendsenu. Francūzis šosezon aizvadītajās 13 individuālajās sacensībās izcīnījis desmit uzvaras. Tāpat viņš bijis labākais pēdējās četrās iedzīšanas sacensībās.Trešo vietu sacensībās guva čehs Mihals Krčmars, kurš uz goda pjedestāla kāpa pirmoreiz karjerā.Rastorgujevs finišā uzvarētājam zaudēja 46,8 sekundes.Tikmēr Bricis kopā kļūdījās sešas reizes un sacensības noslēdza 55.pozīcijā, no uzvarētāja atpaliekot par sešām minūtēm un 35,9 sekundēm.Bricis vien pirms nedēļas pirmoreiz sešu gadu laikā kvalificējās iedzīšanai, bet toreiz trasē neizgāja. Iepriekšējo reizi viņš iedzīšanas distancē Pasaules kausa posmā bija startējis 2011.gada 19.martā Oslo.Pasaules kausa kopvērtējumā vīriem ļoti stabils līderis ar 730 punktiem ir Furkads, kuram ar attiecīgi 446 un 440 punktiem seko vācietis Simons Šemps un krievs Antons Šipuļins. Viņi svētdien guva septīto un ceturto pozīciju.Savukārt Rastorgujevs ar 207 punktiem pacēlies uz 22.pozīciju.Turpinājumā svētdien plkst.15.45 sāksies desmit kilometru iedzīšana dāmām, kurā no 47.vietas startēs latviete Baiba Bendika.Pēc šī posma biatlonisti dosies uz Antholcu-Anterselvu, kur norisināsies Pasaules kausa sestais posms, noslēdzot sezonas otro trimestri. Pēc tā februārī Hohfilcenē, Austrijā gaidāms pasaules čempionāts, kuram sekos sezonas pēdējie trīs Pasaules kausa etapi.Kā vēstīts, marta sākumā Krievijas pilsētā Tjumeņā paredzētais posms pārcelts uz Kontiolahti Somijā.