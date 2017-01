Cirka vadība paziņoja, ka lēmums par slēgšanu bijis smags un pieņemts pēc ilgiem apsvērumiem.Viens no galvenajiem slēgšanas iemesliem bija finansiālie apsvērumi, jo pēc atteikšanās no ziloņu izmantošanas samazinājušies cirka ienākumi.2015.gada maijā "Ringling Bros." paziņoja, ka vairs neizmantos savos šovos ziloņus, kas bija viens no cirka zīmīgākajiem elementiem.Cirks šādu lēmumu pieņēma, pakļaujoties dzīvnieku tiesību aizstāvju spiedienam."Ringling Bros." Āzijas ziloņu bars bija lielākais rietumu puslodē.Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība ir atzinusi Āzijas ziloni par apdraudētu sugu. Pasaulē palikuši vien 40 000 līdz 50 000 šīs sugas pārstāvju.