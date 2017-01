Sacensībās uzvarētājas tika noskaidrotas pēc viena brauciena rezultātiem. Pasaules kausa ieskaitē Priedulēna guva devīto vietu, bet viņai priekšā bija divas kanādietes, kuru rezultātus neskaitīja kontinenta ieskaitē.Par čempioni kļuva kanādiete Elizabete Vatčī, kura par 0,10 sekundēm apsteidza Pasaules kausa kopvērtējuma līderi Žaklīnu Lelingu no Vācijas, bet vēl 0,02 sekundes lēnāka bija vēl viena kanādiete Mirela Rāneva.Tikmēr Priedulēna uzvarētājai zaudēja 0,79 sekundes.Sacensības sākotnēji, kad bija nobraukušas septiņas sportistes, spēcīga sniega dēļ apturēja. Tika paredzēts, ka pusstundu vēlāk pirmo braucienu sāks no jauna, tomēr turpinājumā tiesneši nolēma, ka uzvarētājas noteiks pēc viena brauciena rezultātiem.Sniegs Vinterbergu skāris otro dienu pēc kārtas, jo sestdien spēcīgi nokrišņi ietekmēja bobsleja divnieku sacensības, kad otrais brauciens tika pārcelts par pusstundu.Priedulēna šosezon labāko rezultātu Pasaules kausa posmos sasniedza pirms nedēļas, kad turpat Vācijā, startējot Altenbergas trasē, viņa bija piektā. Savukārt sezonas pirmajos divos posmos Ziemeļamerikā viņa bija devītā Vistlerā un septītā Leiklplesidā.Pērn Eiropas čempionātā, kas notika Sanktmoricas trasē, Šveicē, Priedulēna palika septītā.Pirms pagājušās sezonas Priedulēnai Pasaules kausa posmos augstākā bija 12.vieta, bet iepriekšējā sezonā viņa pirmajos trijos posmos allaž bija labāko sešiniekā. Sportiste janvārī triumfēja pasaules junioru čempionātā, bet sezonas noslēdzošajā Pasaules kausa etapā palika vien sekundes simtdaļas attālumā līdz pirmajam pjedestālam.Pagājušajā Pasaules kausa sezonā Priedulēna, piedaloties piecās no astoņām sacensībām, kopvērtējumā izcīnīja 13.vietu.LETA jau ziņoja, ka Latvijai sestdien Eiropas čempionāts Vinterbergā bija ļoti sekmīgs, jo vīru skeletona sacensībās dubultuzvaru svinēja Martins un Tomass Dukuri, pirmajam kļūstot par astoņkārtēju Vecā kontinenta čempionu. Savukārt bobsleja divnieku mačos bronzas medaļu izcīnīja Oskars Ķibermanis un Matīss Miknis.Svētdien sacensības Vinterbergā aizvadīs arī bobsleja četrinieki.Pasaules kausa izcīņā skeletonā šosezon paredzēti astoņi posmi, bet pasaules čempionāts februārī norisināsies Kēnigszē trasē Vācijā, uz kurieni tas pārcelts no Sočiem. Pašā sezonas noslēgumā gaidāmas arī pirmās oficiālās sacensības nākamo olimpisko spēļu mājvietā Dienvidkorejā, Phjončhanas trasē.