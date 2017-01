Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 16. janvāris

Šodien jūs labprāt atliktu visus darbus un veltītu laiku atpūtai un sarunām patīkamā sabiedrībā, taču atbildības sajūta no tā atturēs. Ar ne visai platu smaidu sejā tomēr turpināsiet iesākto. Visgrūtāk tikt pāri neapmierinātībai, taču doma par gaidāmo jauko vakaru skatu uz dzīvi padarīs rožaināku.Būsiet atsaucīgi un gādīgi, allaž gatavi palīdzēt. Tomēr esiet piesardzīgi — negodīgi un vieglprātīgi cilvēki, izmantojot jūsu labvēlību, iespējams, mēģinās sākt kādu finanšu afēru. Šajā laikā aizdoto naudu riskējat neatgūt nekad. Vakarpusē atrodiet laiku iekšējās pasaules bagātināšanai.Jauna nedēļa - jauns darbaspars. Būs iedvesmas pilni brīži, kurus izmantosiet lietderīgi, ja vien neprasīsiet no dzīves vairāk, nekā tā spēj dot. Kādā mirklī var rasties šaubas par partneru godīgumu, taču, tiklīdz mēģināsiet par tām runāt, sastapsieties ar neizpratni vai pat nosodījumu. Lai brīvo laiku padarītu īpašu, izmantojiet to, ko piedāvā izklaides industrija.Nepūlieties par katru cenu izdarīt visu, kas saplānots. Līdz pusdienlaikam visu varbūt vēl izdosies kontrolēt, bet pēc tam var rasties sīkas, apnicīgas aizķeršanās. Tiklīdz jūtat, ka katrs sīkums sāk kaitināt, uz kādu brīdi aizmirstiet pienākumus un rūpes, padomājiet par veselību — ievērojiet normālu miega un ēšanas režīmu.Nedēļa var sākties ar nemieru, ka kaut kas jau ir nokavēts. Taču stresam nav iemesla - lai nepalaistu garām nevienu izdevību, lieciet lietā izdomu, dzīvojiet ar vērienu un nebaidieties riskēt. Uzmanieties ar uzticēšanos pirmajiem iespaidiem — kāds var mēģināt tīši maldināt. Brīvajā laikā pārskatiet nākotnes ieceres un sāciet kaut ko darīt, lai nodomus īstenotu.Stabilā materiālā situācija ļaus veikt lielākus pirkumus mājai vai pabeigt ieilgušo remontu. Tikai necentieties visas ģimenes rūpes un pienākumus uzkraut uz saviem pleciem. Esiet saprātīgi, daļu rūpju uzticiet tuviniekiem. Pēcpusdienā un vakarā izmaiņas ierastajā dienaskārtībā satrauks un ielīksmos vienlaikus.Nedēļu, iespējams, sāksiet ar pārliecību, ka drošajiem pieder pasaule, un patiesībā nekas neliecinās, ka būtu kļūdījušies — darbs sagādās prieku, mājās valdīs harmonija, sirdī prieks. Tomēr par darvas pilienu medus podiņā var kļūt kāds neizdevies brauciens - šodien vai turpmākajās dienās. Sekojiet līdzi maršrutam!Iespējams, jutīsiet, ka nepieciešamas pārmaiņas, protams, — patīkamas. Lai šī vēlme piepildītos, atsakieties no veciem ieradumiem un priekšstatiem. Radoša attieksme pret dzīvi šodien palīdzēs vieglāk rast jaunus prieka un labklājības avotus vai pat saņemt ilgi gaidītās likteņa dāvanas. Zvaigznes brīdina, ka var uzvirmot emocijas, kas neļaus saprātīgi reaģēt uz notiekošo.Šodien darbā jums izdosies likt lietā spožās runas dāvanas, taču dienas otro pusi gan, iespējams, pavadīsiet, sabozušies zvirbuļa cienīgā pozā, gaidot, kad kāds pasniegs draudzīgu roku un nenosodīs par pieļautajām kļūdām. Pēc tam gan nīgrums pamazām atkāpsies, un noskaņojums uzlabosies.Dzīšanās pēc visas pasaules labumiem ne visai labvēlīgi ietekmēs maciņa saturu un garastāvokli. Iespējams, daudz laika pavadīsiet pārdomās, rīcība un reakcija kļūs lēnīga. Izmantosiet jebkurus līdzekļus, lai piešķirtu vairāk romantikas attiecībām ar mīļoto cilvēku.Jaunā nedēļa tiek pasludināta par atklātu, tāpēc koncentrējieties izšķirošam solim — pieņemiet lēmumu un rīkojieties. Ja neizdosies īstenot iecerēto jau ar pirmo piegājienu, varat kļūt neiecietīgi. Pēc tam gan apņēmība turpināt iesākto par spīti neveiksmēm var zaudēt cīņā ar vēlmi visam atmest ar roku. Atcerieties — neveiksmes nepiedzīvo tikai tas, kas neko nedara.Par spīti daudzajiem pienākumiem un rūpēm, jutīsieties mundri un dzīvespriecīgi. Iekšdedzes dzinējs ļaus pacelties spārnos pat kādai negaidītai idejai. Uzturiet sevī optimismu arī tad, ja jūtat, ka disonējat ar apkārtējo vidi, īpaši mirkļos, kad atmosfēra mājās un darbā var būt diezgan saspringta.